Минобороны получило пять капитально отремонтированных бронемашин

Бронемашины отбыли в распоряжение Отдельного президентского полка.

Государственное предприятие «Николаевский бронетанковый завод», входящий в состав Государственного концерна «Укроборонпром», передало Министерству обороны Украины партию из 5 единиц капитально восстановленных бронированных разведывательных дозорных машин с улучшенными характеристиками БРДМ-2Л1.

Об этом сообщает пресс-служба ГК «Укроборонпром».

«Это очередная партия техники, восстановленная специалистами МБТЗ уже в рамках государственного оборонного заказа 2020 года. Бронемашины прошли военную приемку и отбыли в распоряжение Отдельного президентского полка», - говорится в сообщении.

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Отмечается, что в ходе капитального ремонта были улучшены тактико-технические характеристики базовой машины БРДМ-2. В частности, были установлены новейшие средства навигации и связи, тепловизионная система ночного управления; изменено расположение личного состава и улучшена эргономика машины за счет боковых люков с усиленным бронированием, что ускоряет десантирование экипажа и упрощает эксплуатацию техники.

Справка УНИАН. Государственное предприятие «Николаевский бронетанковый завод» - одно из основных предприятий «Укроборонпрома», специализирующееся на изготовлении и модернизации бронированной колесной техники для Вооруженных сил Украины.

Бронированная разведывательно-дозорная машина БРДМ-2 находится на вооружении Вооруженных сил Украины, имеет повышенную проходимость и предназначена для ведения разведки и сопровождения конвоев, также служит для размещения специального вооружения.