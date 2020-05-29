Forbes: Россия хочет построить подделку французского корабля Mistral в оккупированном Крыму

Концепция российского военного корабля "Проект 23900" может показаться французским конструкторам очень знакомой.

Если не можешь что-то купить, укради! Именно такой подход Россия выбрала в задаче заполучить новые универсальные десантные корабли спустя шесть лет после того, как Франция расторгла соглашение о продаже российской армии таких судов.

Об этом пишет Forbes. 22 мая российские СМИ сообщили о том, что Кремль подписал договор на 1,4 миллиарда долларов с Керченским судостроительным заводом в оккупированном украинском Крыму о построении десантных кораблей "Проект 23900". Похожие на небольшой авианосец, такие суда должны разместить на борту 20 крупных вертолетов и до 900 морских пехотинцев.

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На самом же деле, как пишет издание, российский "Проект 23900" - это клон французских кораблей Mistral. В 2010 году Россия подписала доковор с Францией о покупке минимум двух таких машин. Это разозлило некоторых политиков в США, которые отметили, что нельзя помогать России вооружаться для возможной войны против Америки или ее союзников. Через четыре года Россия вторглась на территорию Украины, оккупировав Крым. Черноморский флот сдесь тоже пригодился. Москва задействовала большие десантные корабли "Проект 775 Ропуха" и "Проект 1171 Аллигатор".

После аннексии Крыма Париж быстро отменил договор о продаже Mistral. После этого в своих операциях, в частности в Сирии, Россия полагалась на 15 кораблей "Ропуха" и "Аллигатор" в обеспечении своих сирийских военных баз. Но была очевидной потребность в современном десантном корабле с большими возможностями, авиацией и командным центром на борту.

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"Если такие корабли будут построены, в их разработке, бесспорно, будет использован короткий опыт, который россияне переняли у Франции в рамках контракта по Mistral до его расторжения", - считают в Центре военно-морских анализов в Вирджинии.

Forbes пишет, что, похоже, именно так все и происходит. Конечно, то, что Россия планирует скопировать Mistral, еще не значит, что ей это удастся. Российской отрасли судостроения на протяжении последних лет не удавалось построить ничего большего, чем фрегат.

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