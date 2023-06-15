Эти дроны официально представили летом 2022 года.

Министерство обороны Великобритании опубликовало видео с новыми дронами, которые уже скоро появятся на вооружении украинских военных. Эта помощь должна прийти уже в июле.

"Международный фонд для Украины предоставит критически важные возможности для Украины, поставки первого раунда закупок должны быть выполнены в следующем месяце", – говорится в сообщении британского оборонного ведомства в Twitter.

Отмечается, что эти дроны представили летом 2022 года. Они станут частью нового пакета военной помощи Украине, который анонсировали в феврале 2023 года. Первые партии должны быть переданы уже в следующем месяце.

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Оружие для Украины: последние новости

Украина получит от Нидерландов четыре радара для системы ПВО. Речь идет о системах пассивного наблюдения VERA-NG. Их стоимость составляет 150 миллионов евро.

Кроме того, 13 июня США объявили о выделении нового пакета военной помощи Украине на общую сумму до 325 млн долларов. В него войдут, в том числе 15 БМП Bradley и 10 бронетранспортеров Stryker. Также Украина получит дополнительные боеприпасы для NASAMS и HIMARS, зенитные комплексы Stinger, противоброневые системы Javelin и другое оборудование.

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