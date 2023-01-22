По иронии судьбы, 20 лет назад эти танки были закуплены у Беларуси.

Королевство Марокко передало Украине неизвестное количество танков Т-72Б, которые проходили модернизацию в Чехии. Об этом сообщает издание Menadefense, которое специализируется на околовоенной тематике Северной Африки и Ближнего Востока.

Издание отмечает, что неделю назад Чехия отправила в Украину около двадцати единиц Т-72, некоторые из которых были запечатлены на фотографиях, когда премьер-министр страны Петр Фиала ставил на танках свой автограф.

На фотографии попали в том числе и марокканские танки в характерной песочной раскраске. Издание не уточняет, сколько марокканских танков уже прошли модернизацию и были переданы Украине.

Видео дня

Однако известно, что на вооружении Королевства имелось около 300 танков Т-72 нескольких модификаций. Они были закуплены у Беларуси двумя партиями в 1999 и 2000 годах.

По данным журналистов, Марокко согласилось передать эти танки Украине во время саммита Рамштайн в конце апреля 2022 года. Тогда США пообещали возместить потери тем странам, которые согласятся помочь Украине оружием. Издание предполагает, что Марокко может получить танки "Абрамс" взамен отданных Украине Т-72.

Поставки Т-72 в Украину

До сих пор Украина получала от западных партнеров танки исключительно советского производства. Только в начале этого года были анонсированы первые поставки западных танков, но они пока не прибыли на фронт.

9 января Чехия сообщила о поставке некоторого количества Т-72 в Украину. Вероятно, среди них могли быть и модернизированные марокканские танки.

Также известно, что существенное количество танков Т-72 Украина получила от Польши. Как минимум, часть из них впоследствии были компенсированы полякам поставками немецких "Леопардов".

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