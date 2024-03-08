Отмечается, что литовское государство утвердило национальный долгосрочный план помощи Украине.

Литва передала Украине очередной пакет военной помощи. В него вошли 155-мм артиллерийские боеприпасы, сообщает Министерство обороны Литвы.

"Мы посылаем те поставки, которые сейчас больше всего нужны Украине. Мы их слышим и наша помощь продолжается", – подчеркнул министр национальной обороны Литвы Арвидас Анушаускас.

Кроме военной техники и вооружения, Литва также способствует обороне Украины активной подготовкой военного персонала, лечением и реабилитацией раненых солдат, консультациями экспертов, вкладами в фонды помощи нашей стране. Отмечается, что литовское государство утвердило национальный долгосрочный план помощи Украине.

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Помощь Украине: важные новости

Чехия собрала всю сумму для приобретения 800 тысяч боеприпасов для Украины. Об этом 7 марта сообщил президент страны Петр Павел. По его словам, участие в этой инициативе примут 18 стран. Павел подчеркнул, что боеприпасы должны быть в Украине в ближайшие недели.

Тем временем Болгария начала отправлять в Украину обещанные бронетранспортеры. Всего планируют передать 110 БТРов, но отправлять их будут партиями по 6 единиц.

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