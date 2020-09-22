Станцию можно интегрировать на вертолеты, дроны, морскую и наземную технику типа БТР, БМП или танки.

На военных полигонах ныне испытывают отечественную разработку – новую оптико-прицельную станцию наведения (ОПСН) в составе модернизированного самоходного противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) «Штурм-С».

После успешных испытаний техника попадет в армию, пишет Defense Express.

Читайте такжеВ США представили замену ударным беспилотникам Reaper (фото)

ОПСН предназначена для визуального теленаблюдения, выбора и сопровождения цели наводчиком, определения дальности для цели, формирования на программном расстоянии лазерного информполя управления противотанковой ракетой.

В этом варианте ее можно интегрировать на вертолеты, дроны, морскую и наземную технику типа БТР, БМП или танки.

Характеристики ОПСН

три телевизионных канала, тепловизионный канал;

лазерный дальномер;

лазерный канал управления противотанковой ракетой;

система стабилизации и интеграции в глубокую модернизацию самоходного ПТРК «Штурм-С».

Станцию разрабатывали специалисты из изюма совместно с ГККБ «Луч».

Особенности разработки

"Особенность ОПСН в том, что к ней были выдвинуты серьезные требования. Дальность пуска ракеты - 7 км, дальность обнаружения цели, как в телевизионном, так и в тепловизионном канале, а также дальность работы лазерного дальномера - 12 км», – пояснил главный конструктор «Изюмского приборостроительного завода» Валерий Коваленко.

А система из четырех контуров стабилизации позволяет вести огонь с ходу.

Коваленко подчеркнул, что для наземных боевых машин разработали более простую прицельную систему с тем же функционалом и возможностями. Однако вместо дорогостоящей четырехконтурной системы стабилизации использовали двухконтурную.

«Характеристик достаточно для применения в бронетехнике. Этот вариант сконструирован не в виде пули, а в более удобной для танков и других боевых машин форме параллелепипеда», – уточнил конструктор.

Именно эта прицельная станция может стать одной из премьер выставки «Оружие и безопасность-2020» в октябре, отмечает издание.

Другие новости, которые могут вас заинтересовать

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Яна Ставская