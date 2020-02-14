"Производство современного вооружения": секретарь СНБО назвал главную цель украинского ОПК

Алексей Данилов выразил благодарность США за неизменную и последовательную поддержку Украины.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов и старший советник США по вопросам военно-промышленного комплекса Украины Дональд Винтер обсудили перспективы развития оборонно-промышленного комплекса.

Как сообщает пресс-служба СНБО, стороны обсудили актуальное состояние реформирования и развития ОПК, двустороннее сотрудничество между Украиной и США в этой сфере и перспективы ее дальнейшей интенсификации.

Данилов выразил благодарность США за неизменную и последовательную поддержку Украины. «Мы благодарны американскому народу за помощь, которую вы оказываете нам в эти сложные времена внешней агрессии и необъявленной войны», - сказал он.

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«Данилов подчеркнул, что президент Украины Владимир Зеленский поставил четкие цели для Украины в сфере ОПК - производство современного вооружения, а также создание систем информационной и киберзащиты», - говорится в сообщении. Секретарь СНБО подчеркнул важность сотрудничества с государствами-партнерами в этом направлении.

В свою очередь, Винтер отметил, что ОПК играет одну из ключевых ролей в укреплении экономики и обороноспособности Украины, отметив, что мощная и развитая оборонная промышленность приближает к победе. «Важно не только для Украины, но и для всего мира, чтобы Украина победила», - сказал он.