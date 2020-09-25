По легенде учений, в течение нескольких дней подразделениями сил обороны сдержана наступательная операция врага.

В командовании Объединенных сил Вооруженных Сил Украины, осуществляющем управление силами обороны и безопасности в ходе стратегических командно-штабных учений "Объединенные усилия - 2020", завершается подготовка к проведению контрудара.

Об этом сообщается на странице Командования объединенных сил ВС Украины в Facebook.

По легенде учений, в течение нескольких дней подразделениями сил обороны сдержана наступательная операция врага. При этом не допущено высадку морских и воздушных десантов противника, а также приняты меры по выводу военных частей и подразделений из-под вражеских ударов крылатыми ракетами морского базирования.

"Вместе с этим детально отработаны вопросы координации огневого поражения. В первую очередь - разведки позиций противника с помощью беспилотных летальных аппаратов и уже после этого, нанесения высокоточных ударов по наиболее важным объектам", - говорится в сообщении.

Речь идет о превентивных авиационных ударах и огневом поражении объектов, расположенных в глубине обороны противника, из реактивных систем залпового огня "Вильха", "Ураган" и ударного оперативно-тактического середневысотного беспилотного летательного аппарата "Bayraktar", а также поражение противника из вооружения боевых машин, реактивной и самоходной артиллерии, минометов и других огневых средств.

Органами управления Национальной полиции и Службы безопасности Украины приняты меры контрразведывательного обеспечения и охраны общественного порядка.

Сейчас продолжается согласование мероприятий взаимодействия наземной, воздушной, морской группировок и действий Сил специальных операций по проведению контрудара под прикрытием авиации.

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"Объединенные усилия - 2020": Что известно об учениях

Стратегические командно-штабные обучение "Объединенные усилия - 2020" проходят в ответ на проведение Россией учений "Кавказ-2020".

Учения продлятся 22-25 сентября под руководством главнокомандующего ВСУ Руслана Хомчака.

В учениях примут участие около 12 тыс. военнослужащих и 700 единиц техники.

Учения будут проводиться на едином оперативно-стратегическом фоне, который приближен к вероятному характеру развития военно-политической обстановки вокруг Украины. Впервые к учениям будут привлечены военные подразделения стран-членов НАТО - США и Великобритании - для совместного выполнения учебно-боевых задач. За проведением учений будут наблюдать до 200 иностранных инструкторов.

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Автор: УНИАН