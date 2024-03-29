"Шестерка" путина. Самый секретный российский распил бюджета - МиГ-41

В мире с энтузиазмом заговорили о сверхсовременных истребителях шестого поколения. Россия, всячески демонстрируя "величие", также заявила о разработке своего нового "аналоговнетного" самолетика. УНИАН выяснил, действительно ли РФ имеет возможность и ресурсы создать нечто подобное.

Вопрос создания истребителя шестого поколения вновь оказался на повестке дня, что обусловлено как ростом напряжения в мире, так и предложенным на 2025 финансовый год бюджетом Пентагона.

США сейчас реализуют сразу две программы истребителей шестого поколения. Флотская получила название F/A-XX: она предусматривает создание палубного самолета нового типа, который заменил бы хорошо известный истребитель-штурмовик четвертого поколения F/A-18E/F. В то же время, программа Воздушных сил - Next Generation Air Dominance (NGAD, в переводе с английского: Доминирование в воздухе нового поколения) - направлена на поиск замены для истребителя-невидимки пятого поколения F-22 Raptor.

Как стало известно из проекта бюджета, США направят около миллиарда долларов из флотской программы F/A-XX на поддержку текущей боеготовности. В то же время, разработка NGAD получила новый импульс, ведь на нее запросили более 800 миллионов долларов (значительно больше, чем в прошлом году).

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Что вообще понимается под новым поколением?

Если несколькими мазками обрисовать требования, которым должна соответствовать боевая машина, чтобы носить титул "истребитель 5 поколения", получится примерно так: сверхзвуковая крейсерская скорость без большого расхода топлива, незаметность для радаров, малозаметность в инфракрасном диапазоне, возможность запускать ракеты (и вообще использовать оружие) не только в направлении движения самолета, но и "задним ходом" (американцы вообще за стандарт берут концепцию "Сферы 360" - то есть, самолет, не меняя направления движения, имеет возможность атаковать цели вокруг себя на 360 градусов - и горизонтально, и вертикально.

А относительно 6 поколения американские инженеры, кроме еще меньшей заметности и лучшей маневренности, говорят о возможности легкой замены ("обновления") различных компонентов самолета - с прицелом на оснащение "шестерок" в ближайшие годы даже лазерным оружием!

"Основными отличительными чертами пятого поколения являются кардинальное уменьшение заметности самолета, сверхманевренность, многофункциональность и высокий уровень автоматизации, - рассказывает УНИАН глава информационно-консалтинговой компании "Defense Express" Сергей Згурец, - В шестом поколении к этому списку присоединяется еще один пункт - беспилотность. Для этого надо создать единую информационную сеть, в которой смогут работать подобные авиационные платформы (чтобы эскадрилья самолетов с пилотами и без во время выполнения боевой задачи могла быстро обмениваться информацией, координируя свои действия и цели, - УНИАН). Это накладывает особые требования к обмену данными, в частности способности взаимодействия с морскими и наземными платформами, которые будут действовать в этой сети. То есть это уже будет продвижение в сторону реального искусственного интеллекта, где роль человека будет сведена к минимуму".

Заметим, что американские F/A-XX и NGAD - не единственные программы самолетов шестого поколения. В целом известно о как минимум четырех различных инициативах, в частности, от европейских стран.

FCAS и Tempest: пробуждение Старого света

Интересно, что в свое время европейцы полностью отказались от разработки истребителя пятого поколения, сделав ставку на закупку американских F-35. Причина проста: разработка такого аппарата стоила миллиарды, а американские партнеры прекрасно умеют делать оружие, которое у них можно потом купить - то есть, здесь речь шла о банальной экономии, да и больших военных угроз перед собой страны ЕС не видели. Но с шестым поколением ситуация другая - европейские разработчики пока идут на одном уровне с американскими, немалую роль в этом сыграла агрессивная политика России. Более того, сейчас европейцы единственные, кто показал свои разработки в "жизни" (правда, пока только в виде макетов).

Франко-германско-испанская разработка получила незамысловатое название NGF (New Generation Fighter, с англ.: Истребитель нового поколения). Его создают по программе FCAS или Future Combat Air System (Воздушная боевая система будущего). Макет самолета впервые был представлен на французском Ле Бурже в 2019 году, в этом году о намерении присоединиться к программе заявила Бельгия.

Практически сразу после анонса программа столкнулась с противоречиями между главными подрядчиками: аэрокосмическими компаниями Dassault Aviation и Airbus, которые не могли определиться, кто из них будет главным. Преодолеть разногласия удалось только в конце 2022 года. Согласно последним известным планам, первый полет NGF/FCAS состоится в 2027 году, а ввести самолет в эксплуатацию хотят примерно в 2045-м (да, столь сложное и совершенное оружие "доводится до ума" годами и десятилетиями, отсюда и безумная стоимость соответствующих разработок).

Британский (или, точнее, британо-итальянско-японский) проект с условным названием Tempest в этом смысле выглядит предпочтительнее, ведь роли в нем давно поделены. Главной скрипкой выступают британские BAE Systems, Rolls-Royce и MBDA, а другие партнеры помогают разработкой отдельных узлов, агрегатов или программного обеспечения.

Сначала к проекту британцев присоединились итальянцы, а в 2022 году он вылился в амбициозную программу Global Combat Air Programme (GCAP, с англ.: Глобальная боевая воздушная программа), к которой присоединилась японская сторона. Получить летный демонстратор истребителя партнеры хотят уже в 2027 году, а серийный самолет планируют ставить на вооружение с 2035-го: то есть значительно раньше, чем FCAS.

Еще один крупный международный игрок - Китай - остается вроде бы в стороне, ограничиваясь декларациями и концептами, которые имеют мало общего между собой. В то же время, это напоминает затишье перед бурей: ранее Пекин без лишних политических заявлений и пиара построил несколько сотен истребителей пятого поколения Chengdu J-20 (правда, военные эксперты несколько скептически относятся к "5 поколению" у китайцев, предпочитая определять эти самолеты как "поколение 4+++".

Метаморфозы российского МиГа

В то же время, "вторая армия мира" похвастаться такими разработками не может. Почти 15 лет прошло с момента первого полета российского истребителя (якобы) пятого поколения Су-57, и за это время они построили аж... 15-20 самолетов этого типа, вместе с прототипами.

Однако это не мешает россиянам, как всегда, делать громкие заявления о будущем шестом поколении, причем с претензией на "мировое лидерство". Как сообщил в январе этого года заместитель председателя комитета Совета федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев, российский самолет шестого поколения получит индекс МиГ-41.

Интересно, что ранее мы уже слышали это название: оно было тесно связано с тем, что российская сторона пиарила как ПАК ДП или Перспективный авиационный комплекс дальнего перехвата.

"Это не мифический проект, он для "МиГ" давний. Мы - основоположники этого проекта. Сейчас под эгидой Объединенной авиастроительной корпорации идут интенсивные работы, поэтому вскоре мы представим это общественности", - хвастался еще в далеком 2017 году глава корпорации "МиГ" Илья Тарасенко.

Сообщалось, что истребитель якобы сможет разгоняться до скорости 4-4,3 махов (примерно 5000 км/ч). Для сравнения: максимально допустимая скорость МиГ-31 (одного из самых быстрых боевых самолетов в мире, ныне в ограниченном количестве стоящего на вооружении армии России) составляет 3000 км/ч, и поддерживать ее он может не более 5 минут. В конструкции МиГ-41 предполагается использовать технологии пониженной радиолокационной заметности. Россияне заявляют, что планируют построить как пилотируемую, так и беспилотную версию МиГ-41.

Наиболее интересным здесь является вопрос вооружения, ведь современный истребитель это, прежде всего, платформа для применения бомб и ракет. В 2020 году российские СМИ сообщили, что для МиГ-41 создают "Многофункциональный ракетный комплекс дальнего перехвата" (БФРК ДП), главной задачей которого будет борьба с гиперзвуковым оружием.

Боевая часть БФРК ДП получит несколько ракет класса "воздух - воздух", которые будут доставляться в район предполагаемого нахождения угрозы с помощью скоростного боеприпаса. После выхода в указанный район, суббоеприпасы должны отделиться от ракеты-носителя и начать поиск воздушных целей.

"Обычная зенитная ракета имеет одну боевую часть, - хвастался ранее российский военный обозреватель Дмитрий Корнев, - Вероятность промаха по маневрирующей гиперзвуковой цели очень высока. Но если один боеприпас несет несколько самонаводящихся снарядов, то шансы поразить высокоскоростной объект значительно возрастают".

В качестве кандидата на роль суббоеприпаса рассматривают ракету класса "воздух - воздух" средней дальности К-77М. Кроме того, МиГ-41 может получить хорошо известную ракету Р-37М с дальностью до 300 км, которую ранее уже адаптировали под старый МиГ-31.

Вообще вопрос преемственности здесь является ключевым, ведь сначала МиГ-41 позиционировали именно как последователя МиГ-31 - узкоспециализированного перехватчика, который россияне позже оборудовали под запуски аэробаллистических ракет Х-47М2 "Кинжал".

И тут возникает интересный вопрос. Дело в том, что ни одна страна в мире не производит специализированные перехватчики уже примерно 30 лет, поскольку их задачи взяли на себя многоцелевые истребители-штурмовики, которые могут и сражаться в воздухе, и атаковать наземные и надводные цели - такие, как Dassault Rafale и F/A-18E/F. В современных реалиях, когда разработка новых самолетов стоит десятки миллиардов долларов, создание узкоспециализированного перехватчика - экономически не обосновано (кроме того, это не способствует унификации авиапарка). Поэтому вряд ли МиГ-41 разрабатывают как специализированный комплекс: более логичным кажется вариант, что россияне хотят получить многоцелевой самолет. Хотя, если заметить, что логика российской оборонной промышленности, прежде всего, это - распил военных бюджетов, то почему бы не украсть несколько десятков миллиардов долларов сначала на перехватчике, а потом - и на универсальном истребителе?

Впрочем, по мнению специалистов, скорее всего, речь идет о развитии идей, которые были заложены в предыдущей разработке "МиГа" - опытно-экспериментальном прототипе пятого поколения МиГ 1.44. Россияне построили его еще в 90-е, а свой первый полет он совершил в феврале 2000-го. Впоследствии проект, несмотря на огромные уже освоенные средства, был закрыт, а предпочтение отдали "Сухому" с его истребителем пятого поколения Су-57.

В целом МиГ 1.44 был достаточно интересной разработкой. Его оборудовали двумя сверхмощными двигателями АЛ-41Ф с тягой на форсаже 2×18 000 кг/с. Благодаря им самолет мог разгоняться до фантастической скорости 3210 км/ч, что почти на 1000 км больше, чем у его американского конкурента - F-22 Raptor. Для сохранения малозаметности все вооружение самолета располагалось во внутреннем отсеке.

Впрочем, возрождение МиГ 1.44 в том же виде, какой он имел в 90-е, невозможно: сейчас в России нет ни специалистов, которые создали его, ни соответствующих технологий. Речь, скорее, о самой концепции - то есть тяжелый многоцелевой самолет, который получит два двигателя и сможет нести большое количество различного вооружения.

Кроме того, не следует забывать, что МиГ 1.44 - это, все же, прототип пятого, а не шестого поколения. Разработка последнего - гораздо более сложная задача.

Российские фантазии: "перескочить" через поколение

Посмотрим, какие из требований к истребителю шестого поколения реально могут выполнить россияне. Главной отличительной чертой пятого поколения является малозаметность. Единственный российский истребитель, заявленный как боевая машина пятого поколения, Су-57 (существует еще Су-75, однако он даже не совершил своего первого полета), позиционируется производителями как полноценный стелс (невидимка), однако это банально не соответствует действительности.

Например, для уменьшения заметности в радиолокационном диапазоне используют S-образную форму воздушного канала (по которому воздух попадает в двигатель), поскольку применение таких каналов существенно снижает заметность воздухозаборника за счет экранирования первой ступени компрессора двигателя. При этом, на фотографиях хорошо видно, что на Су-57 используют прямые, а не S-образные воздухозаборники - как в самолетах предыдущих поколений.

На эту проблему часто обращают внимание зарубежные эксперты, в частности европейцы и американцы. Масла в огонь подлила Индия, которая в 2018-м вышла из совместного с Россией проекта FGFA (Fifth Generation Fighter Aircraft, с англ.: истребитель пятого поколения), предусматривавшего создание на основе Су-57 современного индийского истребителя. Главная причина - самолет не соответствует требованиям малозаметности.

Есть и другие сложности.

"Су-57 до сих пор не имеет двигателя второго этапа, который можно было бы отнести к двигателям пятого поколения. Электронная база у него также из самолетов поколения 4++. Ее взяли из таких истребителей как Су-30 и Су-35", - говорит УНИАН ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности имени Дмитрия Тымчука Александр Коваленко.

Здесь речь идет о том, что, согласно общепринятому в мире определению, истребители пятого поколения должны иметь возможность разгоняться до сверхзвуковых скоростей без использования форсажа, который значительно увеличивает расход топлива и делает самолет гораздо более заметным в воздухе для средств наведения. Российско-советская промышленность такие двигатели пока изготовить не в состоянии.

Что касается беспилотности, то и здесь вопрос открытый. С одной стороны, россияне создали свой беспилотный дрон большой дальности С-70 "Охотник", который иногда ошибочно называют "шестым поколением". С другой - он до сих пор остается экспериментальной разработкой, построенной в количестве аж 3 единиц. Все они являются прототипами.

Дорога в никуда или "МиГ", который не смог

А как насчет разработчика самолета нового поколения? Выбор "МиГ" в качестве главного подрядчика является, мягко говоря, странным, ведь компания, которая в свое время была крупным авиастроителем, сейчас превратилась в живой труп. Конечно, российские воздушно-космические силы получают большое количество новых бортов, однако все они сделаны на предприятиях "Сухого". Многочисленные версии Су-30, фронтовой бомбардировщик Су-34, многоцелевой Су-35С и российский истребитель пятого поколения - все они, как несложно догадаться, являются детищами этой компании.

В то же время "МиГ" в последние десятилетия запомнился лишь откровенно провальным МиГ-35, который построили в смехотворном количестве. На 2024 год было построено всего 6 таких самолетов: 4 МиГ-35С и 2 МиГ-35УБ (эта модель - вообще учебная). Самым же большим же "достижением" компании стала бюджетная модернизация старого советского МиГ-31 до уровня МиГ-31БМ. Кстати, серийное производство новых самолетов этого типа в России отсутствует.

Провалом для "МиГа" закончилась и попытка построить разведывательный и ударный беспилотный летательный аппарат "Скат", который был очень похож на "Охотника". Представленный в 2007 году беспилотник до сих пор существует только в качестве макета, а все работы в этом направлении в России сейчас ведет "Сухой".

Можно лишь предположить, что высшее военно-политическое руководство РФ, разочарованное скромными успехами "Сухого" в предыдущие годы, решило дать шанс внутривидовым конкурентам-конструкторам. Которые давно не получали крупных подрядов и соскучились по большим деньгам.

"Сухой" остаток российского авиастроения

Собственно, поэтому уже сейчас понятно, что МиГ-41 - проект, ведущий в тупик. Это еще один пример российского военно-промышленного эскапизма, находящийся на одном уровне с "гиперзвуковыми" ракетами, торпедой "Посейдон", боевым лазером "Пересвет" и управляемым боевым блоком "Авангард". Проще говоря, это про миллиарды на демонстрацию несуществующего технологического величия и банальный пиар.

Никакая кооперация россиянам здесь также не поможет (как "МиГ", так и "Сухой" сейчас входят в так называемую Объединенную авиастроительную корпорацию), ведь создание такого комплекса - это вопрос многих десятилетий.

"Если Россия и имеет шанс создать истребитель шестого поколения, то лет через 30. Через 10-15 лет россияне могут разве что создать прототип, который будут называть "самолетом шестого поколения", но который не будет соответствовать этим показателям. По состоянию на сегодня россияне производят свой истребитель "недопятого" поколения Су-57 в количестве нескольких единиц в год, тогда как США производят в среднем в год 150 истребителей F-35. У России просто нет технической и технологической возможности производить столь сложную технику", - рассказывает УНИАН Александр Коваленко.

Но даже если россияне в конце концов и смогут создать истребитель шестого поколения, другие страны к тому времени будут уже далеко впереди. Скорее всего, лидерами станут США.

"Соединенные Штаты - первая страна, которая создала истребитель пятого поколения, и он полностью соответствует требованиям таких истребителей. Итак, если вы начинаете готовиться проектировать самолет шестого поколения, надо, чтобы были подготовлены технические и технологические процессы пятого: невозможно перепрыгнуть через голову", - добавляет эксперт.

Как бы там ни было, битва за лидерство в шестом поколении продолжается, и кто именно победит - пока неизвестно. Наибольшие шансы сейчас у американской корпорации Lockheed Martin. Во-первых, из-за трудностей, возникших у ее главного оппонента в лице Boeing (из-за критических дефектов модели пассажирского самолета Boeing 737). А, во-вторых, и это - главное, Lockheed Martin имеет самый большой в мире опыт в создании истребителей пятого поколения. Именно ее специалисты разработали F-22 и F-35, которые сейчас задают тон мировой боевой авиации.

Илья Ведмеденко