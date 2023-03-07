В то же время неизвестно, используют ли украинские войска надувные HIMARS и другую технику.

Чешская компания Inflatech, производящая надувные военные ловушки, заявляет, что самая большая с времен Второй мировой война в Европе помогла ее бизнесу процветать.

Как пишет Sky News, глава компании Войтех Фрессер не сказал, используются ли его продукты, в том числе, версии американских высокомобильных артиллерийских реактивных систем HIMARS, украинскими войсками.

"Если мы хотим поддержать страну-партнера, которая находится в беде, мы отправим им надувные приманки. Или они уже есть. А если нет, то обязательно будут", — ответил он.

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Фрессер заявил, что его бизнес увеличился на 30% в прошлом году и, по прогнозам, будет показывать рост в двузначных числах и в следующие 3-5 лет.

Что известно о компании Inflatech

Inflatech базируется в северном чешском городе Дечин. Компания производит более 30 видов надувных военных ловушек – от танков и бронированных машин до самолетов и гаубиц.

В последнее время Inflatech изготавливала до 50 приманок в месяц. Товар экспортируется в ряд стран, которые не называются. Экспорт приманок должен быть одобрен правительствами стран НАТО.

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