В российской столице есть места, которые могут интересовать Украину, считает эксперт.

Украинская ракета "Трембита", хоть и маломощная, но способна нанести определенный урон. Однако прорваться в Москву ей будет трудно. Об этом заявил военный обозреватель Денис Попович в эфире 24 канала.

"Там 20 килограммов боевая часть. Это тяжелый боеприпас артиллерийский. Несколько таких "Трембит" куда-то попадут - будет эффект безусловно", - сказал обозреватель.

Он также прокомментировал возможность поражения этой ракетой по центрам принятия решений в Москве. Он отметил, что там есть большое количество целей, которые могли бы заинтересовать Украину.

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"Москва - это столица. Не зря враг бьет по Киеву. Так же в Москве у нас есть места, которые нас могут заинтересовать с военной точки зрения. Это центры принятия решений - Министерство обороны, ФСБ. Там полно военных целей в Москве. Но Москва прикрыта. Враг прежде всего решил позаботиться, чтобы прикрыть Москву эшелонированной системой ПВО, которую еще надо прорвать. Поэтому это существенная задача", - пояснил Попович.

Украинская ракета "Трембита": что надо знать

Информация о разработке Украиной ракеты "Трембита" появилась в сети еще в 2024 году. Тогда журналисты The Economist отмечали, что эта ракета украинского производства способна долетать до Москвы.

Также сообщалось, что Киев планирует запустить эту ракету в серийное производство после полевых испытаний. По данным журналистов, стоимость этой ракеты с приманкой - 3 000 долл. А 15 000 долл. стоит комплект с 20-30-килограммовой боеголовкой.

Накануне фото украинской ракеты "Трембита" обнародовали в сети. Отмечалось, что она была представлена на выставке Brave1 Defense Tech Innovations Forum 2025.

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