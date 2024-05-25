Кроме дронов-камикадзе Украина уже имеет дроны-ЗРК и дроны-РСЗО.

Украина уже уничтожила треть боевого потенциала Черноморского флота РФ и продолжает совершенствовать свои технологии морских беспилотников. Об этом рассказал руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов

"Эта техника работает, она дает результат. Люди дают результат, которые работают на этой технике. Треть уже уничтоженного, не пораженного, а можно говорить уничтоженного боевого потенциала Черноморского флота - это максимально приличный показатель", - рассказал он.

Глава ГУР добавил, что технологии Украины не стоят на месте и появляются новые разработки. По его словам, сейчас украинские инженеры пошли по пути установки новых систем вооружений на роботизированные морские платформы. В частности появились морские дроны для борьбы с воздушными целями, для нанесения ударов по побережью, по небольшим надводным целям.

"Поэтому со временем мы увидим, видимо, полную доминацию безэкипажных морских судов над привычными боевыми кораблями. Как минимум, в закрытых акваториях или полузакрытых, таких как Черное море, Средиземное море и так далее", - сказал он.

Украинские морские дроны: последние новости

Как писал УНИАН, в начале мая стало известно, что Украина создала морские дроны-ЗРК. Теперь россиянам будет значительно сложнее бороться с морскими беспилотниками Украины, поскольку до недавнего времени россияне активно использовали вертолеты для уничтожения морских дронов.

Позже стало известно, что морские дроны СБУ "Sea Baby", на которые украинцы собирали средства через платформу "UNITED24", отныне оснащены системами "Град" и уже активно "минусуют" оккупантов. В частности, "Sea Baby" СБУ совместно с ВМСУ эффективно отработали с моря по позициям россиян на Кинбурнской косе.

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