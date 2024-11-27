Россияне долгое время имели очень серьезное преимущество в воздухе.

Российские оккупационные войска начали использовать новый БПЛА самолетного типа "Молния-1". Впервые его, якобы, применили 12 ноября для атаки на Харьков. Командир батальона "Ахилес" 92-й отдельной штурмовой бригады Вооруженных сил Украины Юрий Федоренко в эфире "Украинского радио" рассказал об использовании беспилотников в войне.

По его словам, россияне долгое время имели очень серьезное преимущество в воздухе, поскольку ВСУ критически не хватало средств ПВО для поражения вражеских целей. Это касалось как разведподразделений, так и ударных БПЛА. Противник летом ежемесячно использовал до 200 "Ланцетов", однако сейчас этот показатель упал более чем на 70%.

"Украинский разум дал возможность за счет наших беспилотников настроить систему сбивания вражеских беспилотников различных категорий - как разведывательных, так и ударных. Сейчас на фронте эти технологии сбития активно внедряются и модернизируются. Враг начинает противодействовать, понимая, что статистика потерь его разведывательных ударных бортов стала больше", - порадовал Федоренко.

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Он добавил, что важным аспектом является ценовая политика. Так, "Ланцет" предназначен для уничтожения артиллерии, легкобронированной техники, личного состава и мест накопления. Однако "Молния-2" более дешевый БПЛА, поскольку имеет другую боевую часть. Это позволяет его массовое использование.

"Как следствие - это усиливает огневое воздействие в первую очередь по прифронтовым селам и городам. Это средство террора украинской нации. Боеприпас не имеет разрушительной силы, сравнимой с "Ланцетом", но при залете в гражданский город, где люди ходят и занимаются своими делами, разрыв любого боеприпаса - это может быть критическим последствием. Каждый залет такого дрона, который не сбит, сопровождается, к сожалению, ранениями среди гражданских. Враг ищет дешевые решения, чтобы нарастить свои возможности по террору украинского населения в тех частях Украины, которые расположены при фронте. Потому что достаточно далеко "молнии" залетать на текущий момент не могут", - пояснил военный.

Война в Украине - использование дронов

Появление недорогого российского беспилотника "Гербера" (Gerbera) представляет собой новую проблему для украинской системы противовоздушной обороны (ПВО), пишет Forbes.

БПЛА "Гербера" немного меньше иранского Shahed-136. Корпус беспилотника изготовлен из полистирола и фанеры. По некоторым оценкам, он стоит в десять раз дешевле Shahed-136.

Россия изменила тактику террора украинских городов ударными беспилотниками типа "Шахед". Теперь враг выпускает их не только ночью, но и днем, и причина этого очевидна, считает военный эксперт Роман Свитан.

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