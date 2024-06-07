По словам Сергея Згурца, возникает вопрос, где готовить пилотов на эти Mirage.

Франция предложила Украине свои истребители Mirage-2000. Директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец, который является сторонником увеличения количества F-16, объяснил, почему новые самолеты могут стать опасностью для ВСУ.

"Mirage-2000 - это многофункциональный истребитель 4 поколения. Визуально его можно отличить от других истребителей, он имеет дельтаобразное крыло. Есть ряд версий этого самолета. Макрон говорит о Mirage-2000 версии 5. Это так называемая экспортная версия, которая имеет обновленные радары. Самолет может использовать ракеты Storm Shadow/SCALP, бомбы, комплектоваться подвесными контейнерами РЭБ. То есть, это неплохая машина", - отметил Згурец в эфире телеканала "Еспресо".

По его мнению, главный вызов для украинских военных заключается в том, что есть распыленность авиационного парка и необходимость подготовки пилотов на разных типах самолетов.

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"То есть вопрос с Mirage-2000 может попасть в технологическую ловушку. Остаюсь сторонником подхода по увеличению количества F-16, которые имеют гораздо лучшие характеристики. Сейчас мы уперлись в темпы подготовки пилотов в США, Румынии, Дании. Возникает вопрос, где мы будем готовить пилотов на эти Mirage", - пояснил эксперт.

Истребители для Украины

Как известно, Украина ожидает поставку первых F-16 уже этим летом. Однако СМИ пишут, что Киев разочарован в США из-за организации подготовки пилотов, которые будут управлять этими истребителями.

По словам аналитиков ISW, ограничение возможностей странами-союзниками по подготовке пилотов на истребителях F-16, негативно повлияют на способность Вооруженных сил Украины эффективно использовать эти военные самолеты в будущем.

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