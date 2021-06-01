Минобороны Украины показало кадры испытаний на полигоне Широкий Лан в Николаевской области опытного образца самоходной артиллерийской установки "Богдана" украинского производства.
Видео опубликовано на YouTube-канале Військове телебачення України.
"Стрельба произошла в плановом режиме. Впереди – дальнейшие испытания", – прокомментировали в военном ведомстве.
САУ имеет ствол калибра НАТО (155 мм), изготовленный из украинской стали на украинском оборудовании Краматорского завода тяжелого станкостроения.
САУ 2С22 "Богдана": характеристики
САУ 2С22 "Богдана" выполнена в натовском 155-мм калибре. Она должна обеспечить дальность выстрела до 40 км обычным снарядом и до 60 км благодаря применению активно-реактивного боеприпаса.
Гаубица установлена на шасси КрАЗ-63221 и имеет спаренную бронированную кабину для размещения обслуги боевой машины. Ствол 155-мм пушки с "прогрессивной нарезкой" был изготовлен на Краматорском заводе тяжелого станкостроения.
На "Богдане" также должна быть установлена цифровая система управления огнем и автомат заряжания - чтобы быть мобильной, быстрой и неуязвимой от обратного огня врага. На сегодня изготовлен первый опытный образец, который прошел ходовые испытания.
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