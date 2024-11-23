Во время извещений о воздушной тревоге в ближайшее время надо быть очень осторожными, считает полковник запаса ВСУ.

Российский диктатор Владимир Путин способен повторно ударить по Украине межконтинентальной баллистической ракетой.

Таким мнением поделился военный эксперт - летчик-инструктор, полковник запаса Вооруженных сил Украины Роман Свитан во время эфира "24 Канала". По его словам, противник может нанести удар по крупным городам или по полигону.

Аналитик считает, что власти РФ могут решить атаковать какой-то крупный украинский город с пропагандистской целью - чтобы "накормить" россиян "позитивом".

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"Оккупанты могут ударить по территории Украины там, где есть много камер, в частности, по крупным городам, чтобы СМИ распространяли эти кадры, а россияне использовали их для своей пропаганды", - сказал эксперт.

По мнению Свитана, еще одной возможной целью для удара МБР может быть полигон, на котором, по мнению россиян, "Силы обороны хранят средства поражения, которые Украине передают партнеры".

Военный эксперт отметил, что никому неизвестно, как может решить действовать Путин:

"...поэтому надо быть очень осторожными в ближайшее время во время извещений о воздушной тревоге".

В центре внимания межконтинентальная ракета, которая ударила по Украине 21 ноября - что известно

Россияне 21 ноября осуществили ракетный удар по Днепру различными типами ракетного вооружения. Президент Владимир Зеленский сообщил, что РФ применила, в частности, межконтинентальную баллистическую ракету. Украинский лидер отметил, что ранее в мире МБР ни разу не использовали во время конфликтов.

Владимир Путин утверждал, что РФ применила якобы совершенно новую разработку - ракету "Орешник". Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов говорил, что "Орешник" - название научно-исследовательской работы, это "ширма", а на самом деле враг ударил по украинскому областному центру из системы "Кедр".

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