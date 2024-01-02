Самолет-носитель крылатых ракет является основной стратегической силой ВВС России

Армия РФ активно использует бомбардировщики Ту-95МС для ракетных обстрелов Украины. Массированная атака 2 января не была исключением, когда россияне выпустили десятки ракет.

Ту-95МС – модернизированный стратегический самолет-носитель крылатых ракет X-101/102, подвешиваемых на четырех узлах крепления подкрыльных подвесок с четырьмя турбовинтовыми двигателями НК-10М0. Является основной стратегической силой ВВС России. Самолет развивает максимальную скорость до 830 км/ч, а боевая нагрузка составляет 7800/20 800 кг. Разработкой занималось КБ А. Н. Туполева.

Серийное производство Ту-95МС проходило с 1982 по август 1992 года. Соответственно, самый старый борт имеет возраст 40 лет, самый молодой – 30 лет. И это на самом деле не намного больше, чем более мощного Ту-160, серийное производство которого происходило в 1987-1992 годах, пишет Defense Express.

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"Вполне вероятно.., что во время многомесячной кампании ракетных ударов по бомбардировщик Ту-95МС показал себя значительно надежнее и проще в обслуживании, чем Ту-160", – пишет издание.

Отмечается, что производство его в базовой версии Ту-95 стартовало еще в 1954 году. Поэтому "базовый" Ту-95 и Ту-95МС отделяют 30 лет производства и разного рода усовершенствований, около 10 серийных модификаций.

По словам журналистов, в 1990-х при "оптимизации" стратегической авиации россияне больше всего ценили Ту-95МС, даже забрали более 10 самолетов у Казахстана и четыре таких же бомбардировщика получили от Украины в обмен на газ. А Ту-95 более старых модификаций "пошли под нож", в целях экономии ресурсов.

В то же время, по данным The Military Balance, на конец 2021-го года РФ располагала 60 самолетами Ту-95МС. Но реальное количество боеспособных бомбардировщиков этого типа может быть существенно меньше.

Для ударов по Украине российские войска поднимали в воздух максимум до 20 самолетов Ту-95МС, для совместных полетов со стратегической авиацией КНР в 2022 году – максимум до 10 "бортов". Следовательно, реальное количество боеспособных Ту-95МС составляет максимум 50% от количества "на бумаге", указывают в Defense Express.

Массированная ракетная атака 2 января

В ночь на 2 января 2024 года враг повторил массированную атаку средствами воздушного нападения различных типов, как это было 29 декабря 2023 года. РФ применила стратегическую авиацию-бомбардировщики Ту-95МС. 16 самолетов вышли на рубеже пуска около 6:00 и запустили не менее 70 крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555/Х-55.

Также российские захватчики выпустили по Киеву 10 ракет Х-47М2 "Кинжал" и все 10 были сбиты, и это самое большое одноразовое применение данных ракет.

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