Сейчас США передают Украине тысячи боевых машин безвозмездно, тогда как за оружие, предоставленное по ленд-лизу, придется платить.

Офицер Армии обороны Израиля, инструктор общественной организации "Украинская оборона", военный аналитик Игаль Левин заявил, что американский "Акт защиты демократии в Украине", известный как ленд-лиз для Украины, заработал с 1 октября 2022 года. Однако это решение было принято на случай, если безвозмездная помощь от США нашей стране закончится.

"Ленд-лиз был подписан на случай, если в США произойдут какие-то процессы, и Сенат будет саботировать решения президента. Тогда глава Соединенных Штатов сможет несмотря на это передавать технику Украине", – объяснил он в совместном проекте "Сніданку з 1+1" и ТСН "Разговоры о важном".

Левин отметил, что военная техника по ленд-лизу передается Украине в аренду.

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"А если она будет уничтожена, то за нее надо будет заплатить. Это на случай того, если у США закончится безвозмездная помощь", – добавил эксперт.

По словам аналитика, сейчас США передают Украине тысячи боевых машин. Все это – безвозмездная помощь.

"Украина находится в выгодной для себя ситуации: "дают-бери". Ленд-лиз действует. На случай, если пакеты помощи закончатся и нужно будет передавать вооружение из запасов США", – отметил Левин.

Ленд-лиз для Украины

9 мая 2022 года президент Соединенных Штатов Джо Байден подписал закон S. 3522 о ленд-лизе и защите демократии в Украине.

Военный эксперт Александр Мусиенко считает, что поставки вооружения по американскому ленд-лизу могут начаться уже с 2023 года. Он напомнил, что на сегодня Украина получает от американцев вооружение по другим программам, которые были определены Конгрессом.

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