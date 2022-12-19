Сейчас Украина бесплатно получает оборонную помощь по другим программам, которые не предусматривают возмещения стоимости предоставленного вооружения.

США пока не используют ленд-лиз и предоставляют Украине военную помощь по другим программам, чтобы сэкономить украинский бюджет в будущем.

Об этом рассказал спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко, пишет "Громадське". По его словам, в рамках ленд-лиза США могут передавать Украине вооружение в аренду или на условиях лизинга.

"Преимущество этого инструмента - скорость принятия Администрацией США решений по упрощенной процедуре без лишней бюрократии и необходимости голосования за каждый пакет помощи Украине в Конгрессе США. Минус - объемы поставок американского оружия в рамках ленд-лиза напрямую зависят от финансовых возможностей Украины", - сказал Николенко.

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По его словам, сейчас США оказывают военную помощь Украине за счет собственного федерального бюджета. Поскольку недостаточность помощи Украине или ее неэффективность "будет иметь фатальные последствия для всего свободного демократического мира".

Как отмечает Николенко, сейчас Украина бесплатно получает помощь в сфере безопасности и обороны по трем программам, что предусмотрено законом США о дополнительных ассигнованиях: Инициатива содействия безопасности Украины (Ukraine Security Assistance Initiative, USAI), внешнего военного финансирования (Foreign Military Financing, FMF) и пополнения запасов оружия США (Replenishment of U.S. weapons stocks).

Эти программы, в отличие от ленд-лиза, не предусматривают возмещения Украиной стоимости предоставленного вооружения.

"Кроме двустороннего измерения помощи со стороны США, американская сторона была инициатором создания контактной группы по обороне Украины, в работе которой сейчас принимают участие 50 стран. Благодаря совместным дипломатическим усилиям и ведущей роли США удалось мобилизовать предоставление Украине со стороны членов НАТО и других партнеров оружия стоимостью $40 миллиардов", - отмечает Николенко.

Он уточнил, что из этой суммы более $19,3 миллиарда поступили от США. Пока украинская власть работает над тем, чтобы получить от партнеров помощь для лучшей защиты от угроз с воздуха.

Ленд-лиз от США - что известно

Как сообщал УНИАН, 7 апреля 2022 года Сенат Соединенных Штатов принял закон о ленд-лизе для Украины, а 28 апреля это сделала Палата представителей США. Президент США Джо Байден подписал закон о ленд-лизе для Украины в мае. Он предусматривает получение Украиной военной техники и вооружения в аренду, а за уничтоженные единицы заплатить уже после победы. УНИАН тогда уже рассказывал, на какую поддержку от данного ленд-лиза может рассчитывать Украина.

В последний раз Вашингтон задействовал программу ленд-лиза во время Второй мировой войны, поставляя помощь государствам-союзникам (в том числе Советскому Союзу) для борьбы с нацистским режимом.

Впрочем, поставки вооружения в наше государство сейчас осуществляются по другим программам на безвозмездной основе. В частности, 9 декабря США объявили о новом пакете помощи на сумму $275 миллионов. Он направлен на усиление возможностей украинской противовоздушной обороны.

Всего с начала полномасштабного вторжения 24 февраля и по состоянию на сентябрь США предоставили Украине помощи на сумму более 25 миллиардов долларов. Джо Байден также отметил, что США тесно сотрудничают с союзниками и партнерами, чтобы заставить Россию заплатить за войну против Украины.

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