По словам эксперта, такие рейдовые действия ВСУ показали успешность тактики украинских военных.

Силы обороны Украины выполнили свои задачи в Курской области РФ, проведя очень успешную рейдовую наступательную операцию, заявил полковник запаса ВСУ, военный эксперт Сергей Грабский в эфире Radio NV.

"Я уже с середины сентября говорил, что украинские Силы обороны выполнили свои задачи в Курской области, проведя очень успешную рейдовую наступательную операцию, осуществив захват большого количества пленных и отвлекая внимание значительной части российских войск от основной линии фронта. Я уже молчу о политическом эффекте, это пусть политологи разбираются. Но даже те результаты, которые озвучены генералом (Александром) Сырским, говорят об исключительно успешности этой операции", - заявил он.

По словам эксперта, для россиян было делом чести выбить наши Силы обороны с Курщины, особенно до 9 мая.

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"Если бы на этот парад в Москву прилетел кто-то из высокопоставленных чиновников, китайцы, например, то выглядело бы двояко, что с одной стороны они пафосно заявляли о каких-то там победах, при этом оставляя оккупированными свои территории", - сказал Грабский

Он также отметил, что такие рейдовые действия ВСУ на Курщине показали успешность тактики украинских военных.

"Более того, когда мы говорим об оборонительной части Курской операции, то мы говорим об очень успешных действиях Сил обороны Украины, которые, имея в три-четыре раза меньший боевой потенциал, в течение, по меньшей мере, полгода удерживали те позиции. С самого начала было понятно, что никто не ставил задачу удержать эти территории любой ценой", - добавил он.

Ситуация в Курской области РФ: заявление Сырского

Как сообщал УНИАН, 12 марта главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что в операционной зоне группировки войск "Курск" ведутся активные боевые действия.

По его словам, россияне стремятся вытеснить украинские войска с территории Курской области РФ и перенести боевые действия на территорию Сумской и Харьковской областей.

Он сообщил, что за время Курской операции ВСУ, которая продолжается с 6 августа 2024 года, общие потери российских войск составляют более 54,9 тыс. человек. Из которых безвозвратные - более 22,2 тыс. Более 900 оккупантов попали в плен.

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