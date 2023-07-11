Если это правда, то оружейники создали что-то лучшее, чем ATACMS, говорит Катков.

На днях российские оккупанты заявили, что в Ростовской области прогремели взрывы якобы в результате применения украинскими военными ракеты с комплекса С-200. Этот комплекс – разработка 1950-1960-х годов, предназначенная для уничтожения высотных целей на значительных дистанциях.

Как отметил в эфире "24 канала" главный редактор Defense Express Олег Катков, одна из версий С-200 может уничтожать объекты на расстоянии до 250 километров. Однако есть и недостатки таких давних технологий – комплекс сделали стационарным, чтобы обеспечить такую дальность поражения целей.

"Его позиция – это такая массивная инженерная конструкция, где все пусковые ездят по рельсам. В С-200 – полуактивное радиолокационное наведение. Радар, который подсвечивает цель, имеет антенну площадью в 24 метра. А длина ракеты – 10 метров с весом в 7,1 тонны. Размером с автобус", – объяснил эксперт.

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Украина отказалась от комплекса С-200 в 2013 году. Вероятно, его ракеты были бы уничтожены в первые минуты полномасштабного вторжения, потому что из-за их стационарности россияне могли знать, где они расположены. Также оккупанты знают технологии, как приглушать канал управления этими ракетами.

Кроме этого, Катков прокомментировал заявление российских пропагандистов о том, что Украина якобы модифицировала ракету к комплексу С-200 для поражения наземных целей, а ее дальность составляет 600 км. По его словам, верить СМИ России не стоит, но на кадрах "бавовны" действительно можно разглядеть объект, напоминающий ракету С-200.

Чтобы переделать эту ракету для ударов по наземным целям, необходимо изменить систему навигации, разработать мобильную пусковую установку, которая сможет заряжать ее топливом. Также есть вопросы по боевой части: ракета весит 7,1 тонны веса, но боевая часть составляет всего 220 килограммов, из которых 90 – именно взрывные элементы. Также может быть потребность в замене жидкостного двигателя, так как он имеет определенные особенности при эксплуатации.

"Если это все правда, то оружейники сделали действительно титаническую работу. Тогда Украина имеет крайне интересное средство. Ведь 600 километров позволяет накрыть и Москву, и даже Тверскую область. Это лучше, чем ATACMS. Ведь дальность в 600 километров – это не 300 километров. Это совершенно другой уровень оружия. Вопрос в количестве таких ракет", – подчеркнул Катков.

Однако наиболее вероятно, что Украина не может производить ракеты к С-200, ранее их производили именно в России. Если будет стоять вопрос воспроизведения этих ракет, это можно будет приравнять к созданию полноценного оперативно-тактического комплекса со всеми составляющими с нуля.

"Применение" комплекса С-200

В России заявили, что 9 июля Украина якобы попыталась атаковать Крымский мост ракетами С-200. Начальник Главного штаба Воздушно-космических сил РФ Виктор Афзалов сообщил, что всего якобы запустили 4 ракеты, 2 из которых "перехватила" российская ПВО, а еще две боеголовки отклонила РЭБ.

Военный эксперт Александр Коваленко, комментируя заявление РФ, отметил, что ракета С-200 достаточно мощная, чтобы нанести повреждения железной дороге или автомобильному пути. По его словам, использование этих ракет Украиной не наблюдалось в течение 2013-2023 годов. В то же время Коваленко добавил, что даже если эти ракеты у нас есть, сохраняются сомнения относительно расстояния удара.

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