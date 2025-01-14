РФ располагает 80 фронтовыми бомбардировщиками.

Вполне возможно, что в РФ действительно проведены испытания по пускам фронтовым бомбардировщиком Су-34 аэробаллистической ракеты "Кинжал". Военно-политический обозреватель Александр Коваленко не исключает, что запуски, пусть не очень успешные, но состоялись и это - плохая новость для Украины.

По его данным, сообщение о том, что Су-34 уже применяют Х-47М2 "Кинжал" опубликовало пропагандистское издание "Красная звезда", которое спустя сутки дало опровержение.

"Мол, была допущена грубая ошибка, никаких успешных испытаний проведено не было, и это все выдумки. Правда, есть один небольшой нюанс… Ту же самую информацию сообщало издание ТАСС, которое, как известно, так же является ретранслятором режимных фейков и манипуляций, но в вопросах ВПК все же получает определенные подтверждения, а не тащат их из сети и ноу-нейм пабликов", - обратил внимание аналитик.

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Он предполагает, что оба СМИ не согласовали публикации и начали опровергать то, что просто "сболтнули" раньше времени.

"Было ли испытание? Абсолютно не исключаю, что было. Для командования РОВ является важным удешевить пуски Х-47М2 "Кинжал" и адаптировать их на более дешевые платформы, нежели уникальные и не производящиеся МиГ-31К, дорогущий Ту-22М3 и еще более дорогущий Ту-160", - объяснил обозреватель.

По его словам, на сегодня пуск Х-47М2 "Кинжал" могут осуществлять преимущественно МиГ-31К, а так же, очевидно, Ту-22М3 и Ту-160. Появление в этом строю фронтовой тактической авиации, которой у РФ в десятки раз больше чем МиГ-31К, позволило бы РФ значительно снизить затраты на пуски, участить их, а также создать большое количество ложных целей, посредством взлета Су-34 - как потенциального носителя "Кинжала".

"Новость для нас, мягко говоря, не позитивная… Не исключено, что эти эксперименты продолжаются, но пока не имеют определенного результата. Однако именно об их начале сообщила "Красная звезда", а затем, поняв, насколько забежала наперед, выдала опровержение", - предполагает Коваленко.

Аналитик добавил, что Россия уже применяет Су-34 для пусков авиационных бомб, что ранее осуществлялось с Ту-22М3.

"Поэтому, попытки интегрировать Х-47М2 "Кинжал" в авиацию, не предназначавшуюся для пусков подобных средств, абсолютно не исключаются… Для нас это очередное подтверждение того, что удары по аэродромам, где размещаются Су-34, должны так же находиться в приоритете. Сегодня они основные носители управляемых авиационных бомб, завтра, вполне могут стать носителями более опасного средства поражения", — заявил Коваленко.

Он сопоставил: РФ располагает эскадрильей (11 перехватчиков) МиГ-31К, часть из которых не боеспособна, а Су-34 - 80 фронтовых бомбардировщиков. И, если оккупанты достигнут результата в интеграции "Кинжал" в Су-34, тревога по всей Украине может начать звучать 24/7.

Пуск "Кинжала" из Су-34: что известно

Напомним, несколько российских СМИ заявили о первом пуске "Кинжала" с бомбардировщика Су-34.

В частности, согласно публикациям, экипаж Су-34 во время специальной военной операции впервые в боевых условиях успешно применил гиперзвуковой авиационный ракетный комплекс "Кинжал". Отмечалось, что самолетом командовал летчик Максим Стефанов.

В то же время, пуск не подтвердили близкие к авиации российские блогеры. В частности, пропагандист Fighterbomber написал, что "Кинжалы" по-прежнему запускаются только с МиГ-31, причина в том, что у Су-34 - недостаточная скорость.

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