Процент несрабатывания американских кассетных снарядов намного меньше, чем у российских аналогов.

В новом пакете помощи от США Украина получит кассетные боеприпасы DPICM. Их передача является абсолютно законной и оправданной, поскольку Конвенцию о кассетных боеприпасах, подписанную в 2008 году, в США, России и Украине не имплементировали.

Как отметил в эфире телеканала FREEДОМ военный эксперт Украинского института будущего Иван Ступак, дальность этих кассетных боеприпасов составляет 29 км при условии, если они выстреливаются с использованием артиллерии.

"Один кластерный боеприпас по эффективности поражения равен 10 классическим стандартным артиллерийским боеприпасам. То есть вместо того, чтобы стрелять несколькими боеприпасами подряд, достаточно одного. Зона поражения измеряется сотнями квадратных метров. Это очень серьезная вещь. Выкашивает живую силу и технику. То, что нам как раз сейчас нужно. Вот этот боеприпас просто проходит косой и не остается вражеских позиций", – отметил эксперт.

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Ступак также прокомментировал заявления о том, что передача Украине таких боеприпасов – это "не гуманно, несправедливо и нарушает конвенции".

"Есть одна конвенция по кассетным боеприпасам от 2008 года. Там подписалось огромное количество стран, кроме США, России, Китая, Украины, Южной Кореи, Израиля, Пакистана, Индии. США не подписали, Украина не подписала. Поэтому США может передать их Украине. И теперь россиянам придется на себе почувствовать все прелести этих боеприпасов", – пояснил он.

При этом процент несрабатывания американских снарядов намного меньше, чем российских. Это, по словам Ступака, является большим нюансом.

"Назывался процент несрабатывания российских кластерных боеприпасов – 40%. С точки зрения минного загрязнения территория загрязняется. А теперь сравните с американскими боеприпасами. Президент Байден сказал, что все то, что имеет процент несрабатывания более 2%, в Украину не поедет. Таким образом бережется земля от минного загрязнения", – резюмировал эксперт.

Кассетные боеприпасы для Украины

Кассетные боеприпасы стали частью нового пакета военной помощи от США суммой на 800 миллионов долларов. Его Пентагон объявил 7 июля 2023 года. Кроме кассетных боеприпасов, туда введут дополнительные боеприпасы для ЗРК Patriot и HIMARS, ракеты ПВО AIM-7, боевые машины пехоты Bradley, бронетранспортеры Stryker и другое оборудование.

УНИАН объяснял, что кассетные боеприпасы – это контейнеры, которые содержат от десятков до сотен бомб меньшего размера. Они могут применяться с самолетов, артиллерии, ракетных установок и морских орудий.

В США есть запас кассетных боеприпасов, известных под аббревиатурой DPICM – Усовершенствованный обычный боеприпас двойного назначения (Dual-purpose improved conventional munition). Их начали выводить из эксплуатации в 2016 году – больше их не применяют.

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