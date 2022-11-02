Российские ракеты заканчиваются, поэтому РФ заказывает их у Ирана.

По сообщениям СМИ, Иран передаст РФ ракеты. Это позволит Владимиру Путину немного продлить свое правление, но ситуацию не изменит.

Об этом заявил советник Офиса президента Алексей Арестович на канале Фейгин LIVE.

"Формально для рядового украинца особо ничего не изменится, потому что бахали крылатой ракетой, что "Искандеры" бахали, что эти будут бахать", - говорит он.

По его словам, РФ заказывают эти ракеты, потому что их заканчиваются, их количество будет ограничено.

"Потому что ракеты более сложное изделие, чем дрон. Дронов 500 использовали, еще 200-300 должны приехать", - говорит советник Офиса президента.

Арестович добавил, что иранские ракеты могут усугубить ситуацию в Украине, но принципиально ее не решат. Это, по его словам, - бессмысленное затягивание войны. И его задача - продлить жизнь Путина в качестве политической фигуры.

"Вся эта иранская требуха, она не будет ни в количествах, ни в качестве, которые позволят переломить ситуацию", - подытожил советник ОП.

Поставки Ираном оружия России – что известно

В конце лета Иран тайно передал РФ ударные дроны-камикадзе. Из-за этого МИД Украины инициировал разрыв дипломатических отношений с Ираном.

Россия использует эти иранские беспилотники для атак на критические объекты инфраструктуры.

18 октября агентство Reuters сообщило, что Иран и Россия заключили соглашение о поставках баллистических ракет класса "земля-земля" малого радиуса действия, в частности Zolfaghar.

1 ноября издание CNN сообщало, что Иран может впервые отправить России улучшенные высокоточные баллистические ракеты малой дальности класса "земля-земля".

В Командовании Воздушных сил ВСУ заявили, что закупленные у Ирана баллистические ракеты Россия может разместить на северной границе нашей страны.

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