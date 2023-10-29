Журналисты выяснили, что новые дроны не такие уж и автономные, как об этом пытаются говорить россияне.

Россия якобы уже начала использовать новую версию дрона-камикадзе "Ланцет" с системой определения целей на основе "искусственного интеллекта". О начале применения этих БПЛА заявили аналитики ISW. Впрочем, они ссылаются лишь на источники среди русских так называемых "военкоров". В оригинальном посте от врага это всего лишь предположение.

Как сообщает военный портал Defense Express, основой для этого стало видео с атакой по объекту, который враг идентифицировал, как РСЗО RM-70. события произошли 18 октября в районе Щербиновка под Торецком, в примерно 9 километрах от фронта. На нем зафиксирован очередной удар "Ланцетом", корректировку которого осуществляет дрон-разведчик.

Впрочем, на видео видно, что сначала оператор держит объект в большом квадрате прицела, ждет пока он не будет обведен зеленой рамкой, после чего появляется надпись "цель захвата" и далее макер прицела продолжает удерживаться на объекте до момента удара.

Видео дня

В заметке содержится информация, что речь идет об использовании так называемого "Изделия 53" от Zala. Впрочем, журналисты издания отмечают, что это вряд ли был этот дрон.

Информация относительно нового дрона-камикадзе была в июле распространена на российских государственных СМИ в известном сюжете о производстве дронов-камикадзе "Ланцет". Дрон имеет складные крылья и контейнерный запуск, а среди его особенностей как раз отмечалась возможность "самостоятельного поиска и идентификации целей". Дальность таких дронов со складными крыльями, а также размер боевой части меньше чем у дронов с фиксированным крылом в силу худших аэродинамических качеств.

В то же время несмотря на качество видео от 18 октября, скорее всего, в нем зафиксировано использование не "Изделия 53", а "Ланцет" с двумя Х-образными крыльями одинаковой длины.

"Но это возможно более угрожающая информация. Потому что тогда речь идет не об отдельном дроне, серийное производство которого под вопросом, а уже массовом изделии. Более того, получение им новых возможностей вполне возможно предполагает лишь обновление программного обеспечения, а не конструктивные изменения", - пишет издание.

Аналитики отметили, что за довольно громкими словами относительно "искусственного интеллекта" и "самостоятельного поиска цели" стоит более чем известная технология с автосопровождением цели для чего действительно используют определенные элементы "машинного обучения", но это не автономная работа дрона.

Суть заключается в том, что все расчеты для автосопровождения происходят на компьютере оператора, который обрабатывает изображение с дрона и захватывает цель и ведет дрон на нее. То есть сохраняется зависимость связи станции и дрона.

"Если брать другие видео использования "Ланцета", то оператор, очень похоже, должен был обновлять перекресток" руками", или самостоятельно управлял дроном. То есть такая система действительно является новшеством, которое потенциально может повысить точность "Ланцетов", но не является тем, что из этого пытаются придумать российские военкоры и пропагандисты. В то же время автоматический поиск целей и их идентификация скорее вообще больше касается работы разведывательных дронов", - заключает издание.

Новые "Ланцеты" на фронте

Как сообщал УНИАН, российские оккупанты используют новую версию беспилотника-камикадзе "Ланцет" ("Изделик-53"). Он может автономно идентифицировать цели.

Эти "птички" начали активно летать с 21 октября. Беспилотник якобы имеет систему автоматического наведения, которая может различать типы целей и повышать шансы успешного удара. "Изделие-53" пока не используют широко, но военные испытывают беспилотники для массовых синхронизированных роевых ударов.

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