Готовность агрессора жечь свои войска в кровавых штурмах объясняется в частности большими советскими запасами техники.

Россия может иметь на консервации еще около 8,9 тысяч бронемашин различных типов, в том числе около 3700 БМП. Об этом свидетельствуют спутниковые снимки российских баз хранения техники, которые проанализировал OSINT-аналитик High Marsed в своем профиле в Twitter.

Так, тщательные подсчеты техники на снимках показывают, что всего Россия имеет на хранении около 8917 единиц легкой бронетехники (БТР-60/70, БРДМ-2 и МТ-ЛБ), в том числе 3677 БМП. Речь идет лишь о тех машинах, которые хранятся под открытым небом и так могут быть посчитаны. Сколько бронетехники имеет Россия на хранении в закрытых ангарах – неизвестно.

При этом часть спутниковых снимков, по которым делался подсчет, уже достаточно давние – 2022 и даже 2021 года. То есть они могли устареть, потому что россияне могли забрать оттуда часть машин для отправки на фронт.

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"Раньше я насчитывал 4112 БМП на хранении как предвоенное количество, но я пропустил некоторые, и истинное количество, вероятно, ближе к 4500-4700", – отмечает аналитик.

По его словам, в целом тот же порядок цифр приводит и авторитетное издание The Military Balance, которое на начало 2023 года насчитало на хранении в России ориентировочно 11 тысяч бронемашин всех типов, в том числе 4 тысячи БТР-60/70, 4 тысячи БМП-1/2, 2 тысячи МТ-ЛБ и 1 тысячу БРДМ-2.

Анализируя эти данные, украинское издание Defense Express называет эти огромные запасы советской техники одной из причин того, почему российское командование так легко идет на огромные потери своих войск, в частности под Авдеевкой.

"Российские захватчики вполне могут считать, что имеющегося запаса бронетехники им может хватить даже на 1-2 года боевых действий в таком темпе и масштабе, как сейчас", – говорится в публикации.

Российские потери в битве за Авдеевку

Как писал УНИАН, российский агрессор уже около двух недель ведет мощное наступление на Авдеевском направлении, пытаясь окружить город. Имея крайне ограниченные территориальные успехи, россияне понесли рекордные потери. Например, всего за один день 19 октября общие потери россиян по всему фронту составили рекордные 1380 человек, 55 танков и 120 бронированных боевых машин. И основвный вклад сюда сделала именно битва за Авдеевку.

Военный аналитик Александр Коваленко отмечает, что готовность российского командования нести такие огромные потери даже тогда, когда стал очевидным провал первоначального плана, должны беспокоить. По его словам, это свидетельствует, что командование оккупантов не намерено останавливаться, несмотря на цену этого наступления.

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