Отмечается, что решение о передаче самолетов не изменится, даже если США разрешат.

Руководство бельгийской армии считает, что самолеты F-16 находятся в плохом состоянии. В связи с этим они не могут быть отправлены в Украину.

"Дело не в том, что мы не хотим, но когда наши самолеты выводятся из эксплуатации, они изнашиваются. Эти самолеты уже налетали столько часов, что их конструкция износилась. Нельзя отправлять в Украину самолеты, которыми вы бы сами не воспользовались", - цитирует euractiv лейтенанта Фредерика Гетинка.

Премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо еще в феврале дал понять, что Брюссель не будет поставлять боевые самолеты Украине, и это подтвердил в мае министр обороны Бельгии Людивин Дедондер.

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В то время как Де Кроо подчеркнул необходимость этих самолетов для национальной армии и НАТО, Дедондер заявил, что страна не может отправить свои F-16 в Украину, поскольку они находятся "в конце своего жизненного цикла", даже если США дадут зеленый свет для поставки.

"Бельгия уже отправила в Украину автоматическое оружие, бронетехнику Lynx и более 200 грузовиков Volvo, а также боеприпасы, топливо и медицинское оборудование", - сказал Гетинк.

В дополнение к военной помощи Бельгия в июне утвердила свой последний пакет поддержки Украины, добавив 24 миллиона евро к 61,5 миллионам евро, выделенным Брюсселем на помощь в прошлом году.

Однако, несмотря на эти заявления, Бельгия продолжает отставать по общим военным расходам, особенно если сравнивать их с целевым показателем расходов НАТО в 2% ВВП.

В то время как Бельгия достигла 1,18% своего ВВП с точки зрения расходов на оборону в 2022 году, недавний документ, опубликованный НАТО, указывает, что в этом году эта цифра составит 1,13% ВВП или более 6,5 миллиардов евро. Это ставит Бельгию на место после Испании (1,26%), но впереди Люксембурга (0,72%).

На июльском саммите НАТО в Мадриде Де Кроо подтвердил свои намерения увеличить расходы на оборону до 2% ВВП к 2035 году, следуя "реалистичному" пути — 1,54% к 2030 году.

Истребители F-16 для Украины - последние новости

Дания планирует передать Украине 19 истребителей, а Нидерланды - 42. Кроме того, самолеты пообещала Норвегия, а Португалия будет обучать пилотов ВСУ и инженеров для F-16.

В связи с этим США в ускоренному порядке будут предоставлять разрешение на передачу F-16 Украине.

Также Нидерланды передадут Украине все свои истребители F-16, потому что страна переходит на новые модели F-35.

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