Буэнос-Айрес все еще имеет небольшое количество французских сверхзвуковых палубных штурмовиков Dassault-Breguet Super Étendard.

Аргентина ведет активные переговоры с Францией о передаче Украине штурмовиков Super Etendard, которые сейчас находятся в нерабочем состоянии из-за эмбарго, которое ввела Великобритания. Об этом сообщает Infobae.

Всего Украина может получить пять Super Etendard, однако существуют политические трудности, которые только предстоит решить.

"Участие Франции является ключевым для преодоления этого геополитического препятствия", - говорится в сообщении.

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Министр иностранных дел Аргентины Диана Мондино уже обсуждала этот вопрос с министром иностранных дел Франции Стефаном Сежурне. Впоследствии передачу самолетов планируют обсудить еще более подробно.

Сейчас истребители хранят на военно-воздушной базе в Пуэрто-Бельграно. Для нормальной эксплуатации им необходимы пиропатроны, которые позволят пилотам катапультироваться в случае необходимости. Из-за эмбарго, которое ввели британцы в результате Фолклендской войны, Аргентина не имеет доступа к ним.

Super Etendard - что это за машина

Dassault-Breguet Super Étendard является крайне стрелковым самолетом с очень ограниченными возможностями, поэтому передача Украине таких машин будет иметь скорее символическое значение.

Заметим, что самолет получил широкую известность во время Фолклендской войны, когда аргентинские Super Étendard потопили два британских корабля с помощью противокорабельных ракет Exocet. Всего было построено 85 штурмовиков Super Étendard.

Французские самолеты для Украины

Ранее стало известно, что Франция может передать Украине некоторое количество истребителей Mirage 2000. Позже УНИАН писал, что союзники хотят создать коалицию для передачи Украине этих истребителей.

Что касается самой Франции, то по мнению экспертов ее Военно-воздушные силы имеют 26 таких самолетов, из которых Киеву могут передать только шесть Mirage 2000.

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