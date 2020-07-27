В Китае испытали крупнейший в мире гидросамолет (видео)

Ранее испытания летательного аппарата проводились над сушей и в водохранилище.

В Китае успешно испытали крупнейший в мире гидросамолет AG600. Соответствующее видео на YouTube опубликовал канал New China TV. Читайте такжеВ Китае совершил первый полет крупнейший в мире самолет-амфибия (фото, видео) Тесты прототипа самолета-амфибии состоялись в городе Циндао, расположенном на берегу Желтого моря. В воздухе самолет находился более получаса. Ранее испытания летательного аппарата проводились над сушей и в водохранилище. Как сообщал УНИАН, в Китае успешно испытали новый вариант учебного самолета Guizhou JL-9, созданный для подготовки летчиков морской авиации Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter