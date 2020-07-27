В Китае испытали крупнейший в мире гидросамолет (видео)
15:50, 27 июля 2020Оружие
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Ранее испытания летательного аппарата проводились над сушей и в водохранилище.
Тесты прототипа самолета-амфибии состоялись в городе Циндао / скриншот из видео
В Китае успешно испытали крупнейший в мире гидросамолет AG600.
Соответствующее видео на YouTube опубликовал канал New China TV.
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Тесты прототипа самолета-амфибии состоялись в городе Циндао, расположенном на берегу Желтого моря. В воздухе самолет находился более получаса.
Ранее испытания летательного аппарата проводились над сушей и в водохранилище.
Как сообщал УНИАН, в Китае успешно испытали новый вариант учебного самолета Guizhou JL-9, созданный для подготовки летчиков морской авиации
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