Американская компания Fortem Technologies ищет финансирование на несколько миллионов долларов для расширения производства своих "ловцов "Шахедов". Это позволит увеличить поставки такого вооружения в Украину. Об этом пишет издание Defense One.
По словам генерального директора компании Джона Грюна, при получении необходимого финансирования вовремя, компания планирует начать поставки новых дронов в начале 2024 года. Хотя точный объем поставок не уточнен, можно предполагать, что это может быть дополнительная партия дронов для Украины.
"Поскольку Украина ищет больше оборудования для борьбы с беспилотниками, по крайней мере один американский производитель готов помочь — и заработать — если он сможет найти финансирование для открытия второй производственной линии", - говорится в материале.
Как сказал Грюн, если финансирование поступит вовремя, компания сможет начать поставки беспилотников к началу 2024 года.
Дроны Fortem стреляют очередями, чтобы запутать вражеские дроны - подход, который направлен на минимизацию ущерба близлежащей инфраструктуре. Продукт приобрел популярность после уничтожения иранских боеприпасов "Шахед-136", которые Россия использовала для атаки энергосистемы в Украине в прошлом году.
В январе украинское правительство профинансировало закупку шести беспилотников DroneHunter F700 компании Fortem и развернуло их возле электростанций.
"Украина прогнозирует, что недавний рост атак российских беспилотников продлится до зимы, отчасти благодаря попыткам Москвы производить "Шахед-136" и другие ударные беспилотники большой дальности", - пишет издание.
Дроны в войне Украины против России - последние новости
Дроны украинского производства меняют тактику на поле боя. Железные птички с взрывным сюрпризом для оккупантов и дроны-охотники с сетками для перехвата шахедов. Разведчики пограничного отряда с неба выслеживают вражеские цели и сбрасывают на головы оккупантам гранаты и боеприпасы на Бахмутском направлении фронта.
Бывшие видеооператоры теперь совершают сбросы на живую силу противника и технику. Сейчас бойцы осваивают пилотирование на Вампирах - ударных птичках украинского производства и активно применяют FPV-дроны. А на границе с россиянами планируют применять БПЛА "DroneHunter", которые будут перехватывать вражеские дроны.
Также УНИАН сообщал, что спикер командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат не исключает, что Украина сейчас в лучшей, чем Россия, позиции в вопросе дронов. Он напомнил о заявлениях украинских предприятий оборонно-промышленного комплекса и чиновников по наращиванию объемов изготовления беспилотников собственного производства.
"Это касается дронов и морских, и воздушных. Безусловно, здесь нужно наращивать эти системы", - сказал Игнат и добавил, что этими вопросами занимаются также и волонтеры.
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