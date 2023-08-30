Он сказал, что если Украина переходит на этот самолет, то она должна иметь соответствующую базу подготовки.

Спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат рассказал, появятся ли в Украине тренировочные центры по подготовке пилотов самолетов F-16.

Об этом он сказал в эфире телемарафона, отвечая на вопрос о том, что Румыния и Нидерланды договорились о создании тренировочного центра для пилотов истребителей F-16, и когда такие учения будут проходить.

"Относительно конкретного центра в Румынии - здесь сроки мне, честно говоря, не известны. Я не думаю, что это будет так, вероятно, быстро. Это близко к Украине, это удобно, безусловно. Но не знаю относительно сроков, когда они смогут обустроить там центр для подготовки", - отметил Игнат.

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Он подчеркнул, что чем больше таких центров будет, тем лучше, ведь "нам надо переучивать всех пилотов". "На это надо и центры, и тренажеры, и инструкторы", - сказал представитель.

Игнат напомнил, что Великобритания уже обучает выпускников Харьковского университета Воздушных сил – это и пилоты, и авиационные специалисты, которые проходят базовую подготовку.

"Но где как не в Соединенных Штатах лучше всего можно сделать переобучение пилотов? Поэтому все же надо больше сегодня, видимо, рассчитывать на те центры, которые уже функционируют, которые действенны, и которые помогут быстро справиться с той задачей, которая стоит перед нами", - сказал Игнат.

Он добавил, что пока не будет обучено хотя бы первое количество летного состава, самолеты F-16 не будут в Украине.

На вопрос, могут ли такие тренировочные центры быть созданы в Украине, чтобы пилоты, которые возвращаются в Украину, обучали здесь других пилотов, Игнат сказал: "Это очевидно и безусловно. Потому что, если мы перейдем на этот самолет, у нас должна быть база подготовки".

Он добавил, что Харьковский университет был основным центром подготовки курсантов, а дальше они учились и тренировались в Чугуевской учебной бригаде, где они проходили летную практику.

"И дальше они практиковали уже в воинских частях. В каждой части есть тренажеры, почти в каждой... также был у нас центр подготовки в Николаевской области..., где происходило и переобучение на разные типы самолетов", - рассказал спикер.

Так, он заметил: "Безусловно, такие центры будут. Когда мы переходим на этот тип самолета, нам надо будет учить людей постоянно. Это непрерывный процесс. Обучение пилотов происходит круглосуточно, скажем так".

Истребители F-16 для Украины - последние новости

Ранее в The New York Times отметили что западные военные самолеты стоят дорого, и обучение и подготовка достаточного количества пилотов могут занять годы.

В то же время Украина по-прежнему настаивает на том, что истребители F-16 существенно повлияют на ситуацию на фронте. Однако, официальные лица Соединенных Штатов Америки продолжают утверждать, что танки, боеприпасы и хорошо обученные наземные войска гораздо важнее самолетов, передача которых может затянуться по ряду объективных причин.

Отмечается, что непосредственным препятствием для передачи Украине уже обещанных F-16 являются не сами самолеты, а нехватка подготовленных англоязычных украинских пилотов и вспомогательного экипажа для управления ими и их обслуживания.

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