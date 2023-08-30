Отмечается, что одним из главных препятствий является нехватка подготовленных англоговорящих украинских пилотов.

Украина по-прежнему настаивает на том, что истребители F-16 существенно повлияют на ситуацию на фронте, однако, официальные лица США продолжают утверждать, что танки, боеприпасы и хорошо обученные наземные войска гораздо важнее самолетов, передача которых может затянуться по ряду объективных причин.

Как пишет американская газета The New York Times, западные военные самолеты стоят дорого, и могут потребоваться годы, чтобы обучить и подготовить достаточное количество пилотов.

Отмечается, что непосредственным препятствием для передачи Украине уже обещанных F-16 являются не сами самолеты, а нехватка подготовленных англоговорящих украинских пилотов и вспомогательного экипажа для управления ими и их обслуживания.

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Ожидается, что на подготовку украинских пилотов к полетам на западных самолетах потребуется не менее четырех месяцев. Еще больше времени потребуется, чтобы перед этим научить их английскому языку на достаточном уровне.

Бывший высокопоставленный офицер ВВС США отметил, что для обслуживания, заправки и поддержки каждого F-16 требуется от 8 до 14 человек вспомогательного персонала. По его словам, подготовка экипажей поддержки займет примерно столько же времени, сколько и подготовка пилотов.

Генерал ВВС США Джеймс Хекер высказал мнение, что в краткосрочной перспективе истребители F-16 помогут ВСУ, но это не панацея, они не станут "серебряными пулями".

Также в статье указывается, что Администрация президента США Джо Байдена пока не взяла на себя обязательств по отправке Украине F-16 из своего собственного парка. Кроме того, Соединенные Штаты должны дать разрешение, прежде чем другие страны смогут отправить самолеты американского производства в Украину. По словам американского чиновника, администрация Байдена дала понять Дании, Норвегии и Нидерландам, что разрешит передачу, но новый американский президент может и отменить эти договоренности.

Когда Украина получит истребители F-16 - что сообщалось

Как писал УНИАН, министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Украина может начать использовать истребители F-16 уже весной 2024 года.

"Я бы сказал, что появление F-16 на фронте может произойти весной следующего года, потому что мы начали курсы подготовки наших пилотов, инженеров и техников", - заявил министр.

При этом он акцентировал, что для использования самолетов в Украине необходимо подготовить не только пилотов, но и инфраструктуру.

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