По его словам, самая большая проблема в том, что пока не будет изменений в сознании на верхах, в больших кабинетах, в низах ничего не изменится, и пока что не все хотят реформ в армии, несмотря на то, что люди давно хотят изменений к лучшему.

В этом году несмотря на эпидемию коронавирусf Вооруженные силы Украины (ВСУ) отработали все запланированные учения, кроме сборов резервистов и подразделений терробороны.

Читайте такжеНа Херсонщине завершились военные учения "Совместные усилия" (фото)Об этом заявил главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Руслан Хомчак в интервью АрміяInform. По его словам, проблем ни с горючим, ни с боезапасами не было. Однако он уточнил, что Харьковский авиационный университет в этом году в достаточном объеме не был обеспечен горючим для проведения летной подготовки курсантов. Поэтому командование ВС решило, что курсанты должны наращивать налет во время стажировок в войсках.

"В армии уже нет такого, что летает лишь часть офицеров-летчиков, летают все, но налет разный. На следующий год определено, что средний налет, например, экипажу армейской авиации должен быть не менее 50 часов. Хотелось бы, чтобы налет летчиков был стабильно высоким у всех. Но не забывайте: здесь многое зависит не только от количества горючего, но и технического состояния самолетов", - отметил Хомчак.

Кроме того, Хомчак отметил, что в ВСУ уже работает более 7 тыс. стандартов НАТО и процесс их внедрения продолжается. "В армиях Альянса, когда говорят, что это подразделение отвечает определенным стандартам, то все понимают, какой уровень подготовки, какие задачи он способен выполнять", - подчеркнул он.

Также главнокомандующий ВСУ отметил, что есть еще не решенные проблемы. По его словам, часто это не низкий уровень денежного обеспечения, военные просят новую технику, запчасти, новое вооружение. Кроме этого, остается большой проблемой обеспечение социальных гарантий. Люди часто отчаиваются, потому что не получают всех тех льгот и государственных гарантий, которые прописаны в законодательстве.

"Точно знаю, что самая большая проблема в том, что пока на верхах, в больших кабинетах, не будет изменений в сознании, не будет новых подходов к решению проблем, не введут эффективных, прозрачных новых механизмов — в низах ничего не изменится. Очевидно, что не все хотят реформ в армии, несмотря на то, что люди давно стремятся к переменам к лучшему. Сопротивление старой системы еще очень сильное, поэтому определенные персонажи стремятся создавать вокруг украинского войска негативный фон, пытаются дискредитировать руководство ВСУ, комбригов, нашу армию в целом", - рассказал Хомчак.

Также в армии есть проблемы с логистикой. По словам Хомчака, логистика войска — это еще устаревшая система. Он рассказал, что надо потратить много времени и подготовить кипы бумаг, чтобы что-то из необходимого выбить на складах. "Именно поэтому до сих пор кое-кто обращается к волонтерам за помощью или покупает за свой счет, чтобы только избежать бумажной волокиты. Пока у нас только изменилось название — логистика вместо тыла", - рассказал он.

Еще одной из проблем остается обеспечение безопасности баз, складов и арсеналов. "В этом году мы не получили ни сканирующих систем для проверки транспорта, ни пожарных танков, ни пожарных машин, которые заказывали. Не удалось вывести видеонаблюдение защищенными сетями за ситуацией на арсеналах в единый центр мониторинга обстановки на объектах. Заявки были, как и средства, соответствующие чиновники не нашли производителя, а может, и не захотели, который бы мог поставить нам современные системы и оборудование по нашим техническим требованиям. Были предложения переписать их. Как можно занижать требования к безопасности? Ведь речь идет о безопасности арсеналов, сохранении жизни наших людей и боеприпасов! Неужели нам мало печальных уроков масштабных чрезвычайных происшествий на складах в разные времена и в разных регионах?!",- задался вопросом главнокомандующий ВСУ.

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Автор: Ирина Погорелая