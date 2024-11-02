Украина вот-вот получит ракету, которая может убить Путина, - The Telegraph

Украинская армия получит возможность наносить глубокие удары, не требующие одобрения от союзников.

Украина максимально приблизилась к получению ракеты, способной поразить Москву и создать угрозу лично для диктатора Владимира Путина.

Как сообщает The Telegraph, украинские силы готовятся развернуть мощную баллистическую ракету "Гром-2". Глава делегации Украины в НАТО Егор Чернев подтвердил почти полную готовность этого оружия.

"Поверьте, вскоре будут конкретные результаты, которые увидит не только Украина, но и Российская Федерация", - сказал Чернев.

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"Гром-2" - что известно об украинской ракете

"Гром-2" - одноступенчатая ракета с твердым топливом, способная нести боеголовку весом 500 кг на расстояние до 500 км. Она значительно превосходит по возможностям ракету "Точка" 1970-х годов, которая до сих пор была лучшим оружием такого типа в Украине. Разработка "Гром-2" продолжалась более десяти лет, однако проект получил приоритет только после расширения конфликта в 2022 году. На фоне российских атак на промышленные объекты в Днепре, украинские специалисты завершили первые образцы "Гром-2", а в августе президент Зеленский объявил об успешном испытании.

Украинская армия получит возможность наносить глубокие удары, которые не требуют одобрения от союзников, таких как США, Великобритания и Франция, которые поставляли высокоточные боеприпасы, но ограничивали их использование против целей на российской территории. Как следствие, Украина обычно отвечает на российские обстрелы гораздо меньшим количеством боеприпасов, преимущественно дронами.

Благодаря "Гром-2" ограничения на дальнобойные удары фактически снимаются. Единственным препятствием останется лишь скорость производства новых ракет. Ожидается, что с началом использования "Гром-2" украинские силы смогут активнее атаковать объекты внутри России, хотя это вряд ли окажет немедленное влияние на ситуацию на фронте, где главной проблемой для Украины остается нехватка подготовленных солдат.

Изменят ли дальнобойные удары баланс в войне?

Учитывая большие ресурсы России, в частности доступ к многочисленной живой силе, Кремль продолжает регулярно пополнять ряды своих войск, мобилизуя до 30 000 новобранцев ежемесячно. Украинскому парламенту, зато лишь недавно удалось принять новый закон о мобилизации, однако его возможности все еще ограничены, ведь Украина является демократической страной с меньшим количеством населения.

Российские войска, имея численное преимущество, постепенно продвигаются вдоль линии фронта. Ситуацию осложняет прибытие подкреплений из Северной Кореи. В то же время удары Украины по целям внутри России, хотя и подрывают экономические возможности России, маловероятно, что изменят стратегический баланс в войне.

Украинское производство ракет

С начала полномасштабной войны в Украине Силы обороны успешно используют украинскую разработку Р-360 "Нептун".

25 августа президент Владимир Зеленский рассказал о первом успешном боевом применении нового оружия - реактивной ракеты-дрона "Паляница".

Разработка и производство с нуля новейшей украинской ракеты-дрона под названием "Паляница" заняли 18 месяцев.

Во время пресс-конференции 27 августа Зеленский заявил, что впервые с начала полномасштабной войны 2022 года украинская армия успешно испытала собственную баллистическую ракету. По мнению Defense Express, речь идет, вероятно, об оперативно-тактическом ракетном комплексе "Сапсан", также известном как "Гром-2".

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