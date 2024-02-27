Украинские воины назвали главные "фишки" шведских БМП CV90. На корпусе этих боевых бронемашин есть защита, благодаря которой она становится менее заметна для вражеских тепловизоров - ее меньше видно на процентов 70, а также благодаря ей БМП противникам трудно заметить невооруженным глазом.
В приборы враги видят бронемашину, как серую подбитую единицу техники, рассказал командир экипажа CV90 в 21 отдельной механизированной бригаде украинской армии с позывным "Торенто", говорится в сюжете "Армія TV - Військове телебачення України" в YouTube. Еще одна "фишка" этой бронемашины - резиновые вставки в гусеницах, благодаря им она может тихо близко подъехать к позициям противника и начать вести огонь.
"...(бронемашина, - Ред.) показала себя очень с положительной стороны, во-первых, - это самое главное - броня и пушка. Броня очень мощная, потому что выдерживала прямые "Ланцеты" (российские ударные дроны, - Ред.), это то, что из опыта есть. Выдерживает прямой "Ланцет", FPVшку и в *опу "сто двадцатый" прилетел (видимо, имеется в виду снаряд калибром 120 мм, - Ред.), то есть, в принципе, выдержала, и экипаж, хотя и контуженный, но своими силами... отстрелялся и на откат...", - поделился заместитель командира батальона 21 ОМБР с позывным "Дрон".
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В январе прошлого года стало известно, что власти Швеции предоставят Вооруженным сила Украины около 50 боевых бронированных машин CV90.
В июне 2023-го часть таких БМП появилась на фронте в Украине. Сообщалось, что они хорошо проявили себя в боевой работе. В начале августа прошлого года стало известно, что такую технику на Лиманском направлении используют воины из 21 ОМБР.