Шведская бронемашина выдерживает прямое попадание "Ланцета", подчеркнул заместитель командира батальона 21 отдельной механизированной бригады.

Украинские воины назвали главные "фишки" шведских БМП CV90. На корпусе этих боевых бронемашин есть защита, благодаря которой она становится менее заметна для вражеских тепловизоров - ее меньше видно на процентов 70, а также благодаря ей БМП противникам трудно заметить невооруженным глазом.

В приборы враги видят бронемашину, как серую подбитую единицу техники, рассказал командир экипажа CV90 в 21 отдельной механизированной бригаде украинской армии с позывным "Торенто", говорится в сюжете "Армія TV - Військове телебачення України" в YouTube. Еще одна "фишка" этой бронемашины - резиновые вставки в гусеницах, благодаря им она может тихо близко подъехать к позициям противника и начать вести огонь.

"...(бронемашина, - Ред.) показала себя очень с положительной стороны, во-первых, - это самое главное - броня и пушка. Броня очень мощная, потому что выдерживала прямые "Ланцеты" (российские ударные дроны, - Ред.), это то, что из опыта есть. Выдерживает прямой "Ланцет", FPVшку и в *опу "сто двадцатый" прилетел (видимо, имеется в виду снаряд калибром 120 мм, - Ред.), то есть, в принципе, выдержала, и экипаж, хотя и контуженный, но своими силами... отстрелялся и на откат...", - поделился заместитель командира батальона 21 ОМБР с позывным "Дрон".

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В январе прошлого года стало известно, что власти Швеции предоставят Вооруженным сила Украины около 50 боевых бронированных машин CV90.

В июне 2023-го часть таких БМП появилась на фронте в Украине. Сообщалось, что они хорошо проявили себя в боевой работе. В начале августа прошлого года стало известно, что такую технику на Лиманском направлении используют воины из 21 ОМБР.

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