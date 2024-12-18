Словакия неоднократно создавала трудности в работе ремонтного центра.

Германия решила закрыть центр по ремонту военной техники для Вооруженных сил Украины, который расположен на востоке Словакии.

Как сообщает Bild со ссылкой на заявление Министерства обороны ФРГ, планируется до 31 декабря перенести центр технического обслуживания в Германию.

"Представитель Минобороны указал на изменения условий и необходимость выполнения местами чрезвычайно сложных ремонтных работ на поврежденной технике", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что решение было принято после длительных переговоров, из-за проблем со стороны Словакии, которая неоднократно создавала трудности в работе ремонтного центра. Имелись также разногласия в трактовке европейских таможенных правил.

Центр по ремонту украинской военной техники открылся в конце 2022 года по инициативе Германии для ремонта самоходных гаубиц Panzerhaubitze 2000, бронированных автомобилей Dingo, артиллерийских ракетных систем MARS II и зенитных установок Gepard. Дополнительные ремонтные базы немецкой промышленности также находятся в Литве и в Украине.

Проблемы с ремонтом западной техники

Как писало DW, украинские солдаты в целом довольны западным вооружением, но впечатление портят постоянные задержки и перебои с его обслуживанием. В значительной степени они являются следствием западной бюрократии.

Военніе рассказівают, что порой до двух третей имеющихся в ВСУ немецких гаубиц стоят без дела из-за временной непригодности к эксплуатации. Причем даже те неисправности, которые украинцы могут устранить в полевых условиях, долго не ремонтируются из-за нехватки запчастей.

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