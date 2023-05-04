Премьер Нидерландов назвал эту тему очень чувствительной.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не существует рациональных причин откладывать начало обучение украинских пилотов на современных самолетах западного производства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал на совместной пресс-конференции с премьер-министрами Нидерландов Марком Рютте и Бельгии Александром де Кроо в Гааге. Зеленский заявил, что наиболее важное дело сейчас - это как можно скорее выполнить то, что уже было обещано предоставить украинским солдатам.

"Я призвал наших обоих партнеров-Нидерланды и Бельгию - помочь нам воплотить соглашения о военной помощи как можно скорее. Очень важно, что мы работаем над созданием коалиции по бронетехнике, чтобы дополнить нынешнюю коалицию по танкам. И мы надеемся, что Нидерланды и Бельгией вместе со странами севера Европы и всеми нашими другими партнерами обеспечат эффективную поддержку нашей инициативе для создания этой коалиции бронетехники", - сказал Зеленский.

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"Кроме того, пришло время принять положительное решение для Украины относительно современных самолетов. Не существует никакой рациональной причины откладывать такие решения для обучения наших пилотов и чтобы укрепить крылья для Украины - что будет означать ускорение мира, к которому мы все стремимся", - сказал Зеленский.

В то же время премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что табу на передачу Украине самолетов F-16 нет. "Мы работаем совместно с Бельгией, Данией, Великобританией, чтобы довести дело до завершения. Мы еще не приблизились к этому", - подчеркнул он

При этом Рютте отметил, что "это очень чувствительная тема". "Я видел это и с другими видами оружия, с гаубицами, и это достигло завершения. Сейчас мы отправляем другую технику в Украину, а по F-16 мы ищем поддержки парламента, имеем поддержку правительства", – сказал Рютте.

Истребители для Украины - последние новости

Напомним, Киев неоднократно заявлял, что получение современных истребителей. не только поможет закрыть небо от российских атак, но и поможет в контрнаступлении Вооруженных Сил Украины.

США отказываются давать свои истребители F-16, однако Польша и Словакия согласились передать свои МиГи.

Недавно президент заявил, что Украина не будет ожидать предоставления боевых самолетов, чтобы перейти в контрнаступление.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба просит партнеров ускорить начало тренировки украинских пилотов на современных истребителях - он уверен , что это приведет к решению предоставить их армии.

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