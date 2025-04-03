Ракеты планируют интегрировать в легкие ударные вертолеты H145M.

В Европе будет производиться еще одна управляемая малокалиберная 70-мм ракета на базе Hydra с полуактивной лазерной головкой самонаведения. Это ракета GATR, которая была разработана в конце 2000-х годов в сотрудничестве американской компании ATK с израильской Elbit Systems, пишет Defence Express.

Отмечается, что локализованным производством GATR будет заниматься немецкая компания Diehl Defence. Она подписала соглашение о сотрудничестве по поставке этой ракеты с Elbit Systems.

В издании поделились, что европейские ракеты будут обозначаться, как Euro-GATR. Их планируют интегрировать в легкие ударные вертолеты H145M, которые заказали вместо Apache.

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GATR имеет блок управления с рулевыми поверхностями и головку самонаведения в носовой части, второй блок - боевая часть, третий - твердотопливный двигатель, рассказали в издании. Заявленная масса ракеты составляет 16,2 кг, а длина - 1,8 метра. Также GATR имеет максимальную дальность при пуске с малой высоты с зависания 7,3 км, а с высоты 1,5 км - 10 км.

В издании подчеркнули, что не сильно коррелируется с задекларированным акцентом минобороны Германии покупать европейское оружие. Ближайшим и полностью аналогичным предложением в Европе является FZ275 LGR от французской компании Thales. Производство этих ракет должно быть увеличено в пять раз.

В издании обратили внимание на то, что FZ275 LGR имеет абсолютное то же решение по компоновке и фактически те же возможности, что и GATR, но эта ракета немного легче. Она почти не отличается от новой ракеты.

Наиболее известным представителем высокоточных ракет на базе 70-мм Hydra остается APKWS, напомнили в издании. Его разработала и производит компания BAE Systems.

Другое европейское оружие

Ранее в Defense Express писали, что Британия может передать Украине списанные вертолеты Puma. В прошлом году наша страна получила восемь аналогичных SA330 Puma от Португалии.

Кроме того, в конце марта Швеция впервые отправила свои истребители Gripen для патрулирования границ НАТО. Шведские истребители будут развернуты в Польше.

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