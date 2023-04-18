Глава Минобороны опробовал французскую бронетехнику, которая скоро появится на фронте.

Министр обороны Алексей Резников показал французские "колесные танки" AMX-10, которые получила украинская армия.

"Мы прокатились вместе с нашими бойцами и договорились назвать АМХ-10 "снайперской винтовкой на быстрых колесах", – написал он в Твиттер.

Резников поблагодарил за эту поставку своего французского коллегу Себастьяна Лекорню, президента Франции Эммануэля Макрона и весь французский народ.

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"Эти быстрые современные машины с мощными орудиями помогут нам освободить нашу территорию. Так выглядят Свобода, Равенство и Братство", – подчеркнул министр.

Боевая машина AMX-10 – что известно

AMX-10RC – французский тяжелый бронеавтомобиль, популярно именуемый "колесным танком", хотя это не вполне корректное определение. Главным достоинством этой техники является ее высокая мобильность и огневая мощь, сопоставимая с танком, но при крайне слабом уровне бронирования.

В начале января Макрон пообещал поставку Украине некоторого количества этих боевых машин. Согласно имеющейся информации, всего Украина должна получить около 40 AMX-10RC. Известно, что первая партия прибыла в Украину еще в середине марта.

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