В Воздушных силах подтвердили, что хотели бы получить французские ударные самолеты.

Командующий Воздушными Силами Николай Олещук признал, что Украина хотела бы в перспективе получить французские бомбардировщики Mirage-2000D. Эксперты военно-аналитического портала Defense Express объяснили, чем именно могут помочь эти самолеты, которыми хотят заменить в воздухе советские Су-24М.

Первый важный аспект заключается в том, что крылатые ракеты SCALP-EG, которые Украина сейчас запускает из "сушек", были изначально созданы специально под Mirage-2000D. Поэтому получение этих самолетов сразу увеличит количество носителей западных крылатых ракет в украинской авиации.

Второй аспект. Если Украина таки получит немецкие ракеты Taurus, то на переоборудование украинских Су-24М под эти ракеты (а свои самолеты Германия не дает) уйдет от нескольких недель до нескольких месяцев. На этот период украинским штурмовикам потребуется замена, и ею как раз могут стать Mirage-2000D.

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Передача западных самолетов Украине: последние новости

Как писал УНИАН, спикер Воздушных сил ВСУ полковник Юрий Игнат признал, что перспектива перехода Украины полностью на западное вооружение имеет определенные сложности, когда речь идет об авиации.

Хотя в НАТО аэродромная инфраструктура более-менее унифицирована, каждый самолет все же нуждается в некоторых особенностях в оборудовании аэродрома. Поэтому чем больше разных моделей самолетов будет иметь Украина, тем сложнее будет подготовить под них инфраструктуру.

Однако Украина надеется на получение не только самолетов западного образца, но также и вертолетов. По данным СМИ, командующий Сухопутных войск ВСУ Александр Сырский призвал США поставить Украине AH-64 Apache, AH-1 Super Cobra и UH-60 Black Hawk.

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