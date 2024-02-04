Западные партнеры Украины до сих пор демонстрируют устаревшие взгляды на военную тактику, говорят украинские эксперты.

Несмотря на то, как дроны кардинально изменили поле боя в Украине, в НАТО до сих пор отказываются адаптировать свои военные тактики и ищут аргументы, почему дроны на самом деле якобы не нужны. Об этом пишет украинский военно-аналитический портал Defense Express.

Так, представители немецкой армии, Бундесвера, недавно аргументировали невозможность массового применения FPV-дронов в европейских армиях тем, что комплектующие пришлось бы закупать у не совсем дружественного Китая, а собственное производство сделало бы их слишком дорогими, а следовательно – ненужными.

С несколько иной стороны к вопросу "ненужности" дронов в современной войне подошел известный и авторитетный польский обозреватель Ярослав Вольский. В своем посте он приводит ряд аргументов и заключает, что FPV-дроны - это временное решение, условно "оружие для бедных", при отсутствии нормального оружия.

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"В цивилизованных армиях НАТО, которые ведут глубокие бои, то, что Украина/РФ пытаются сделать с помощью сотен беспилотников, сделает один F-16 с кассетными CBU-97, или батарея из четырех M109 с SADARM, или 2-4 AH-64E с Hellfire II. Или наш Otokary-Brzoza с Brimstone II. А то, что подползло бы на 1-5 км к передовым позициям, пришлось бы встретить тем, чего в батальонном масштабе украинская армия до сих пор почти не имеет: для механизированной роты, например, 24 ПТРК Spike, а в худшем случае – то же количество TOW-2B", - пишет Ярослав Вольский.

Украинские эксперты из Defense Express считают, что в НАТО "оторваны от реальности", и приводят свои аргументы, почему описанная Вольским схема на самом деле уже не работает в современной войне. В частности они сразу отвергли возможность сброса бомб с F-16 на вражеские колонны: для этого требуется тотальное господство в воздухе, что сегодня почти невозможно.

"ВСУ не допустили такого уровня возможностей РФ, на начало 2022 года имея лишь 40 боеспособных самолетов против "ВКС" РФ из 1000 самолетов, как минимум", – объясняют украинские эксперты.

Также в Defense Express ставят под сомнение способность НАТО обеспечить собственные армии достаточным количеством артиллерийских систем и боеприпасов к ним. Так же под вопросом реальная насыщенность пехотных частей переносным противотанковым оружием.

"Главная концептуальная проблема затяжной войны - это не то, чем воевать в первые дни или недели. Этот вопрос - чем воевать, когда она длится уже два года. И в этой ситуации FPV-дроны стали выходом, конечно, со всеми своими довольно объективными недостатками. Но, учитывая все, сценарий затяжной войны в странах НАТО вообще не рассматривается, как таковой, потому что он до сих пор представляется "невозможным", – отмечает Defense Express.

Война дронов на фронте в Украине: последние новости

Как писал УНИАН, в 2024 году Украина планирует произвести миллион FPV-дронов и тысячи ударных БПЛА большей дальности. В частности, речь идет о более 10 тысячах ударных дронов средней дальности и более тысячи дронов с дальностью за 1000 км.

Россияне тоже не отстают, а по некоторым оценкам даже опережают Украину. Так, по словам руководителя украинского Центра поддержки аэроразведки Марии Берлинской, россияне выкупают дроны в Китае большими партиями: бронируют все, что завод может изготовить за год.

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