Шаг, который сделан сейчас союзниками - принципиально важный, считает Игорь Романенко.

Генерал-лейтенант, бывший заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины Игорь Романенко рассказал о возможностях полученных Украиной истребителей F-16 и о дальнейшей роли Украины в совместной с Европой системе противовоздушной обороны. По его убеждению, шаг, который сделан сейчас союзниками - принципиально важный. Об этом Романенко сказал в эфире Киев24, комментируя вопрос, что сейчас могут дать Украине полученные самолеты.

По его информации, истребители в рамках модернизации получили новые лучшие локаторы. Но авиационное вооружение, которое предоставляют американцы - старое и небольшой дальности.

"Но за счет его применения можно будет выполнять задачи истребителя в системе противовоздушной обороны. F-16 - это дальнобойная рука системы ПВО, истребители для уничтожения аэродинамических целей, к которым относятся: самолеты, вертолеты, крылатые ракеты и баржирующие боеприпасы типа "шахед", а также БПЛА, например разведывательные. То есть достаточно широкий спектр средств и их уничтожение очень важно и принципиально", - подчеркнул Романенко.

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Он отметил, что крылатые ракеты россияне модернизировали и сейчас Х-101, Х-555, "Калибры" летают на низкой высоте и таким образом могут преодолевать нашу систему противовоздушной обороны.

"И F-16, которые действуют с воздуха, им лучше с этими локаторами обнаруживать эти цели и уничтожать", - пояснил эксперт.

По словам Романенко, на этом этапе надо формировать систему воздушной разведки-управления над Украиной и в этом заинтересован ряд стран Европы.

"О системе совместной европейской ПВО говорил канцлер Германии Шольц больше года назад и поддерживали это более 15 стран. Безусловно это волнует очень страны восточной Европы, всей Европы. Потому что россияне уже угрожали той же Германии... Украина занимает место в этом не только для выполнения задач своей защиты, а это щит противовоздушной, противоракетной обороны для Европы. Но для того, чтобы этот щит эффективно работал нужно вооружение, техника и ракеты-антиракеты. Шаг, который сделан сейчас - он принципиально важен", - сказал Романенко.

Он напомнил, что Швеция передает Украине самолеты дальнего радиолокационного обнаружения Saab для формирования зоны разведки-управления. По словам Романенко, у поляков есть еще два таких самолета, а также у американцев есть Hawkeye, которые также могли бы помочь в формировании поля управления разведки над восточной Европой.

"Это полезно для европейских стран. Тогда и F-16, и возможно в перспективе самолеты Gripen, которые еще более приспособлены к этим шведским самолетам, и те же Mirage будут реализовывать свои способности по уничтожению целей. Кроме того, они будут давать информационную возможность по действиям для других систем: поскольку сами не могут уничтожать баллистику, но это может делать F-35 например, который есть в западных странах, или ЗРК Patriot или SAMP/T. Поэтому такая формируется система европейская с Украиной. А Украина в этом будет занимать центровое место", - сказал генерал-лейтенант.

Украина получила первые истребители F-16 - последние новости

В конце июля СМИ сообщили, что Украина получила первые истребители F-16 от Нидерландов. The Telegraph утверждало, что самолеты уже успели поработать в украинском небе в качестве ПВО.

Издание The Economist сообщило, что Украина получила первые десять западных истребителей F-16 в последний день июля.

4 августа, в День Воздушных сил Украины, украинские власти официально подтвердили, что эти истребители уже есть в Украине, в частности состоялась презентация F-16 с участием президента Украины Владимира Зеленского. Он не раскрыл, какие именно задачи будут выполнять долгожданные самолеты.

Аналитики ISW информировали, что по данным The Economist, было получено 10 из 79 обещанных самолетов. Однако ожидается, что до конца года их количество возрастет до 20 единиц.

Эксперт по вопросам авиации, заместитель директора украинской компании производителей РЭБ Анатолий Храпчинский, комментируя вчерашнее событие отметил, что с западных истребителей, которые показывали, было снято определенное оборудование, "чтобы россияне только догадывались, на что способен самолет".

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