F-16 передислоцируются ближе к восточной линии фронта.

Истребители F-16 украинских ВВС покинули свою зону комфорта - относительно безопасные миссии по перехвату российских крылатых ракет и беспилотников. Как пишет аналитик Forbes Дэвид Акс, теперь эти самолеты, оснащенные лучшими в Украине ракетами класса "воздух-воздух", высокоточными бомбами и помехами для радаров, все чаще наносят удары по российским войскам вдоль линии фронта.

Как указывает Акс, в сети появляется все больше фотографий и видеороликов F-16, летающих в том числе над самой опасной восточной частью Украины.

"Некоторые из них оборудованы для патрулирования с целью противовоздушной обороны, оснащены парами ракет AIM-9 с инфракрасным наведением и AIM-120 с радиолокационным наведением, а также тремя подкрыльевыми и подфюзеляжными баками для дополнительного топлива. Другие имеют оборудование для более рискованных бомбардировочных рейдов: сдвоенные пилоны, несущие восемь 250-фунтовых бомб малого диаметра, а также центральную капсулу AN/ALQ-131 для электронного противодействия, все это дополняет четыре ракеты "воздух-воздух" и два сбрасываемых бака", - отмечает он.

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Такая загрузка позволяет истребителям F-16 поражать российские цели в воздухе и на земле. По заявлению аналитической группы Conflict Intelligence Team, они действуют как "летающая противовоздушная оборона" с передовыми технологиями предупреждения о ракетном нападении"

При этом, указывает Акс, F-16 защищены гораздо лучше, чем довоенные ВВС Украины, которые вступили в войну без значительных средств воздушного глушения.

В дополнение к капсулам помех AN/ALQ-131, которые изначально были запрограммированы группой специалистов ВВС США, истребители F-16 оборудованы защитными системами для противодействия зенитным ракетам с радиолокационным и инфракрасным наведением, глушилкой для поражения радаров на земле, а также системой для предупреждения о ракетном нападении для запуска пассивных средств защиты.

Все эти защитные системы не делают F-16 неуязвимыми, и украинские ВВС уже потеряли один F-16. Однако глушилка AN/ALQ-131, в частности, может "дать карман превосходства в воздухе на мгновение для достижения цели, которая имеет стратегическое значение и влияние", - пояснил представитель ВВС США.

В то же время, отмечает Акс, эта способность к самозащите может оказаться недолговечной. Неясно, в какой степени украинцы продолжают полагаться на американцев в программировании капсул AN/ALQ-131. Если они по-прежнему нуждаются в американцах, то вскоре могут потерять возможность адаптировать эти капсулы помех, поскольку США при президенте Дональде Трампе все теснее сближаются с Россией.

F-16 в Украине

Ранее полковник запаса Роман Свитан резко раскритиковал работу F-16 в Украине, отметив, что они "гоняются за воробьями. Он отметил, что Украине дают небольшое F-16, а также не передают большую часть основного вооружения к этим самолетам.

Он также добавил, что три года назад Украине лучше было бы полностью переориентироваться на поставку Gripen, а не ждать истребители F-16.

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