Применение уже имеющихся западных ракет с истребителей F-16 позволит значительно повысить эффективность ударов.

Военный эксперт Defense Express Иван Киричевский отмечает, что даже без дальнобойного вооружения F-16 позволит повысить эффективность ударов по россиянам на фронте, поскольку можно будет использовать уже имеющиеся западные ракеты на 100% их эффективности.

Об этом Киричевский сказал в эфире телемарафона.

Комментируя информацию в иноСМИ, что Украина сможет использовать F-16 только как часть противовоздушной обороны и не будет осуществлять с них удары по территории РФ, эксперт отметил, что эти истребители будут переданы Украине пока без дальнобойных крылатых ракет, а значит логично, что о нанесении ударов по глубокому тылу россиян - на расстояние 300 км, как это позволяют Storm Shadow/SCALP-EG, ATACMS, действительно, речь пока не идет.

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В то же время подчеркнул, что все надо делать пошагово и сначала раскрыть возможности самолета с тем вооружением, которое уже есть у Украины.

"Когда речь идет о F-16, то нам надо освоить использование сложного комплекса вооружений. Поэтому для начала речь идет о применении тех образцов вооружений, которые у нас есть, то есть AGM HARM, ну и ракеты АМ-120, которые как раз для противовоздушной обороны. Но с другой стороны в любых историях надо двигаться постепенно. И соответственно, для начала F-16 - это хотя бы тот инструмент, который позволит раскрыть возможности тех средств поражения, которые у нас есть, эффективность которых сдерживается из-за применения с истребителей советского самолета", - сказал Кириченко.

Он пояснил, что советские истребители эти под такие образцы не адаптированы и поэтому сейчас те же HARM работают на процентов 20 эффективности.

"Проще говоря, мы сейчас в той ситуации, что если F-16 хотя бы помогут повысить эффективность ударов по россиянам на фронте - это уже будет очень выдающимся результатом", - резюмировал Киричевский.

F-16 для Украины - что известно

Как сообщал УНИАН, издание Washington Post написало, что Украине сейчас передают незначительное количество американских истребителей F-16, поэтому это не повлияет на ход вооруженного конфликта. В статье отмечается, что скорее всего, первые самолеты будут служить для усиления ПВО Украины, а не наносить удары по российским войскам и военным объектам, наступающим вблизи фронта.

Между тем украинские эксперты считают, что даже незначительное количество современных западных истребителей способно повлиять на ситуацию в противостоянии российской агрессии. В частности, об этом сказал военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

Военный эксперт Евгений Дикий отмечает, что самолеты F-16, которые Украина ожидает получить уже в ближайшее время, не смогут закрыть небо над Украиной от всех воздушных целей врага. В то же время они способны нанести серьезные проблемы российской фронтовой авиации.

В свою очередь эксперт по авиации Анатолий Храпчинский обратил внимание, что эти самолеты будут оснащены ракетами АМ-120, которые могут работать на расстояние более 185 км, и это очень важно. По его словам, F-16 можно будет использовать даже для противодействия Ту-22М3, которые будут приближаться к границам Украины для запуска ракет Х-22.

Кроме того, добавил он, Швеция предложила предоставить Украине самолеты Saab, которые дадут еще больше возможностей уничтожать врага. Храпчинский уточнил, что Saab - самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и позволят работать нашим F-16 с выключенными радарами, быть незамеченными для систем противовоздушной обороны врага.

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