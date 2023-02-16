Нельзя пустить эти танки в бой сразу, чтобы российские оккупанты их сожгли.

Военный эксперт Михаил Жирохов оценил, когда современные западные танки в большом количестве смогут появиться на поле боя. По его словам, это непростая история, ведь такую технику надо научиться умело использовать.

В интервью "Обозревателю" он заявил, что кроме подготовки экипажей, нужно будет достаточно много времени, чтобы они отработали боевое слаживание на полигонах.

Нельзя пустить эти танки в бой сразу, чтобы российские оккупанты их сожгли. Горящие Leopard, Challenger или Abrams не добавят привлекательности этой помощи Украине в глазах западной публики, отметил эксперт.

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"Да, западные танки будут раньше, чем истребители, но я не ожидаю их на полях боев раньше, чем летом этого года", — заявил Жирохов.

Он напомнил, что на "Рамштайне" было принято решение передать Украине танки Т-72. Передают Польша, США, Чехия, Нидерланды, то есть это будет мгновенным усилением ВСУ, ведь они умеют управлять такой техникой.

Танки Leopard 2 для Украины

24 января канцлер Германии Олаф Шольц после длительных дискуссий в немецком правительстве согласился на передачу Украине боевых танков Leopard, а также разрешил реэкспорт техники партнерам Украины.

Одной из первых стран, которая поддержала Киев в просьбе поставить ему танки Leopard 2, стала Польша.

15 февраля в Министерстве обороны Польши заявили о завершении комплектации батальона немецких танков Leopard 2 для Украины в рамках так называемой "танковой коалиции".

Военный эксперт Александр Коваленко заявлял, что общее количество западных танков для Вооруженных сил Украины может достичь 300 единиц.

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