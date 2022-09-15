Он уверен, что наличие такого оружия – "сдерживающий фактор для России".

Военный эксперт Антон Михненко рассказал, какой психологический эффект имели бы поставки ракет ATACMS Украине.

Об этом шла речь в эфире телемарафона FREEДОМ.

Михненко подчеркнул, что не исключает возможность получения Украиной этих ракет.

Он уверен, что наличие такого оружия это "уже сдерживающий фактор для России".

"Чтобы сбить возможность РФ... Скажем так, чтобы она понимала риски и угрозы дальнейшего продвижения, как раз нужно использование таких ракет как ATACMS. ... Это позволит сделать так, чтобы Россия, ее население, почувствовало, что война у них, на их территории", – сказал он.

Наличие ATACMS позволит бить по военным целям в глыбоком тылу противника (аэродромы, базы материально-технического обеспечения, базы хранения вооружения и военной техники).

"Использование ракет ATACMS позволит нам в том числе провести деоккупацию Крыма, поставить в какой-то момент точку в вопросе Крымского моста, позволит иметь "длинную руку", чтобы не дать им наносить удары из Курской, Белгородской области. Просто наличие заставит Россию уже по-другому думать, размышлять. Сейчас они наносят ракетные удары в глубину по гражданской инфраструктуре. И мы сможет в ответ делать то же самое", – отметил он.

Как писал УНИАН, сейчас ВСУ для ударов по российским позициям используют ракеты для HIMARS дальностью до 80 км.

Ранее экс-заместитель начальника Генштаба Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Игорь Романенко сказал, что для эффективного контрнаступления украинской армии нужны дальнобойные ракеты ATACMS, больше реактивных систем HIMARS, MLRS, танки и авиация.

В конце августа помощник президента Соединенных Штатов по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что они не будут предоставлять Украине ракеты ATACMS дальностью 300 км для РСЗО HIMARS.

Советник главы ОПУ Михаил Подоляк отмечал, что самым главным оружием, которое нужно Украине, являются системы MLRS с большой дальностью ударов. Речь идет не только о HIMARS, а и о других системах, способных "бить" на расстояние более 80 километров.

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