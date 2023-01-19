Отмечается, что военные не делят вооружение на наступательное и оборонительное.

Израильский военный аналитик Игаль Левин объяснил, почему западные союзники Украины так долго медлил с передачей танков и другого оружия. Он напомнил, что ВСУ не могут сразу освоить все западное оружие.

По его словам, военные не делят оружие не делят на наступательное и оборонительное - это дипломатический и журналистский штамм.

"Почему так долго, это комплексная тема. Есть много причин, почему Запад с этим тянул или выжидал. Реализация передачи оружия происходит поэтапно. Также Украина не может сразу освоить все западное оружие. Нужно понимать, что западный танк кардинально отличается от советского. А есть еще рембаза, механики, технический персонал обслуживания. В общей сложности речь идет о сотнях или тысячах людей, которых нужно научить", – цитирует Левина ТСН.

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При этом он считает, что если ВСУ завтра получит 300 танков, то они вряд ли найдут экипажи для них.

"Танков будут сотни, но передача состоится поэтапно. Это касается не только танков, но любого другого оружия - ЗРК, ПВО, БМП и т. д. Это процесс, который включает в себя освоение, обучение и выстраивание логистических цепочек", - объяснил эксперт.

Поставки оружия Украины - что известно

С момента полномасштабного российского вторжения Украина получила от союзников более 4 тысяч единиц разнообразной техники.

Сейчас идет обсуждение по вопросу передачи Украине танков. Так, 17 января глава Мнобороны Великобритании Бен Уоллес присоединится к коллегам из Польши и стран Балтии, чтобы убедить Германию разрешить отправку танков

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