Таких систем Украине передали катастрофически мало, говорит Коваленко.

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко рассказал об одном из самых эффективных средств для борьбы с "Шахедами". Он поделился кадрами крайне показательного уничтожения дрона-камикадзе Shahed-131/136 комплексом L3Harris VAMPIRE.

"L3Harris VAMPIRE представляет собой наземный комплекс борьбы с БПЛА и не только БПЛА, оснащенный 70-мм ЗУР APKWS с лазерной системой наведения. Ракеты APKWS используют технологию полуактивного лазерного самонаведения с распределенной апертурой (DASALS). Эта система позволяет размещать лазерную головку самонаведения на передней кромке каждой передней направляющей, синхронизируя их", – написал он в своем телеграм-канале.

Кроме того, по словам Коваленко, ракеты APKWS используют неконтактные взрыватели, позволяющие перехватывать дроны с большей эффективностью. В то же время благодаря лазерному наведению ракеты, которое активируется при запуске, не требуется захват цели перед выстрелом.

"Данные комплексы впервые были включены в пакет помощи США в августе 2022 года. Первое же видео применения данного комплекса было опубликовано в конце апреля 2023. Однако, видео с верифицированным подтверждением уничтожения Shahed-131/136 комплексом L3Harris VAMPIRE является крайне редкими, их единицы. Это, например, на моей памяти третье или четвёртое. И вот почему... L3Harris VAMPIRE эффективная и экономичная ракетная система ближнего радиуса действия, в нужном количества которая бы неотъемлемой частью щита ПВО для Одессы, Харькова, Днепра, Николаева, Херсона и не только", – объяснил Коваленко.

Однако, по словам эксперта, таких систем Украине передали катастрофически мало.

"Хорошая система. Но мало. Будем надеяться, что в ближайшее время это упущение будет исправлено", – резюмировал обозреватель.

Оружие для Украины

Украина получит еще 100 тысяч снарядов для артиллерии в рамках чешской инициативы. Поставки ожидаются в течение ближайших двух месяцев, заявил министр иностранных дел Чехии Ян Липавский.

Несколькими днями ранее стало известно, что Франция готовит новый пакет военной помощи Украине. В него войдут 128 транспортных машин VAB, 18 артиллерийских гаубиц Caesar и 24 легких танка.

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