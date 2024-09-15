Его вес составляет всего 153 грамма.

Американская компания Vantage Robotics представила новый беспилотник Trace. Он предназначен для спецподразделений и был разработан для удовлетворения растущих требований национальной и общественной безопасности, армии США.

"Trace обеспечивает полевых операторов надежным и доступным нанобеспилотником американского производства. Карманный дрон предлагает возможности гораздо больших дронов в нано форм-факторе, что позволяет достичь прогресса в безопасности, обнаружении, портативности, стоимости и сфере использования. [...] После четырех лет непрерывных инноваций и испытаний с партнерами из Министерства обороны и правоохранительных органов, мы гордимся тем, что можем предложить лучший в мире нано-беспилотник с функцией ISR", – рассказывает разработчик.

Чрезвычайно малый размер Trace имеет ряд преимуществ. Его вес составляет всего 153 грамма. По сравнению с более тяжелыми дронами, он может использоваться в большем количестве условий широким кругом операторов без риска для персонала, посторонних лиц или оборудования.

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Также Trace обеспечивает непревзойденные возможности скрытой разведки благодаря чрезвычайно низкому уровню шума, стабилизированной на карданном подвесе тепловизионной камере и 48-мегапиксельной EO-камере с 24-кратным увеличением и тактической осведомленностью в любых условиях.

Кроме того, этот дрон подходит для работы в помещении и ограниченном пространстве. Trace имеет ширину 12 дюймов в полете, что позволяет легко летать в ограниченном пространстве, используя семь лазерных датчиков дальности, которые помогают обходить препятствия. Визуальные датчики положения, направленные вниз, позволяют полностью контролировать положение беспилотника без GPS, даже в темноте.

При этом небольшой размер Trace позволяет легко брать его с собой куда угодно. Тактическая конфигурация (на фото ниже) с Trace, Vision2 GCS и защитным полевым кейсом IP-67 помещается в небольшой рюкзак весом всего 3 фунта (1,36 килограмма, – УНИАН).

Изготовитель отмечает, что несмотря на небольшие размеры, Trace имеет высокую производительность, а его технические характеристики не уступают системам, которые весят в 10 раз больше.

Trace способен летать при ветре до 25 узлов и имеет время полета более 30 минут на одной стандартной батарее и до 45 минут с батареей повышенной выносливости.

"Карбоновый и титановый планер и конструкция IP-53 гарантируют, что Trace остается прочным, несмотря на легкий вес. Фирменное радио Poplar обеспечивает надежную связь на расстоянии до 2 км, используя динамическую перестройку частоты и шифрование AES-256 для сохранения надежности связи в сложных условиях. Между Trace и контроллером Vision2 имеется достаточная вычислительная мощность для выполнения широкого спектра автономных задач с поддержкой искусственного интеллекта для классификации и отслеживания объектов", – добавили в компании.

Другие новости об оружии

Украина запустила собственное производство 155-мм артснарядов. Об этом сообщил бывший глава Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности, внештатный советник президента Украины Александр Камышин. Отмечается, что производство оборонной продукции в Украине увеличилось вдвое.

В то же время Reuters заявило, что Россия работает над новым ударным БПЛА "Гарпия" с китайским двигателем. Как пишет агентство, этот дрон имеет летный вес менее 300 кг, а его максимальная дальность составляет 1500 км.

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