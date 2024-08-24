По словам журналистов, Пентагон намерен интегрировать уроки Украины в собственную армию.

Новое подразделение Сухопутных войск США перенимает опыт Украины в области беспилотников и радиоэлектронной борьбы. Об этом пишет Business Insider.

В издании отметили, что на фронте в Украине эти средства эволюционировали боевые действия, поэтому Пентагон внимательно за этим наблюдает.

По информации Defense One, подразделение армии США, 101-я воздушно-десантная многофункциональная разведывательная рота получила задание от американского военного руководства внедрять уроки, которые были получены в Украине. В частности журналист издания посетил подразделение в Форт Джонсон, что находится в штате Луизиана. Там продолжаются испытания нового оборудования и разработка новой военной доктрины США.

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В Defense Onse отметили, что подразделение проводит эксперименты с новыми типами беспилотников, технологиями противодействия БпЛА, средствами радиоэлектронной борьбы и другими устройствами, которые могут помочь модернизировать вооруженные силы США.

"Есть так много уроков, которые мы можем взять от [украинцев], и многие из них сводятся к интеграции новых вещей, таких как распространение [беспилотников]", - отметил изданию генерал-майор Бретт Сильвия, командир 101-й воздушно-десантной дивизии.

В Business Insider напомнили, что, по словам военных аналитиков, Пентагон намерен интегрировать уроки Украины в собственную армию, и среди них - влияние беспилотников.

"Сообщается, что группа официальных лиц внимательно изучает конфликт в Украине в таких сферах, как наземные маневры, военно-воздушные силы и возможности ведения огня на большие расстояния, для того, чтобы учесть полученный опыт в новой Стратегии национальной обороны", - добавили в материале.

Целью такого анализа, как пишут журналисты, является выяснение того, как американская пехота может включить небольшие беспилотники в состав своих подразделений и противодействовать беспилотникам врага и его возможностям вести наблюдение за своими позициями и нацеливать их с помощью электронных сигналов.

По данным отчета Defense One, многофункциональная разведывательная рота экспериментирует с такими технологиями, как новые дроны, быстро собирающие данные, ручные устройства радиоэлектронной борьбы и технологии, которые имитируют электронные сигналы и могут быть использованы для отвлечения вражеского огня.

Беспилотники на войне в Украине

Ранее издание Forbes писало, что Украина потеснила Россию с пьедестала мирового лидера в области беспилотников. Мировым лидером в этой области стала Украина, ведь ее оборонная промышленность разрабатывает все более совершенные системы для своих бойцов.

Также сообщалось, что беспилотники атаковали железнодорожный мост, который находится в России. По информации российских СМИ, два беспилотника, которые нанесли удары в районе моста, не попали в цель, а один из них попал в здание поста, повредив внешний фасад здания, защитную сетку и пожарный щит.

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